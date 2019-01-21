杭州公司設「新年相睇假」　30歲或以上單身女員工可放15日

新一年來臨，相信不少單身女士都會期望自己行個桃花運，但日忙夜忙，何時才能遇上真愛呢？杭州一間公司有見及此，日前發出放假通知，當中提到為30歲或以上的未婚單身女員工新增「春節相親假」，員工可申請放假15天，以回家相親。而如果員工在年底前結婚，公司更會將年終獎勵「翻倍」。不少網民都非常羨慕該公司的單身女有如此福利，但亦有網民「突破盲腸」，指：「單身男都在上班單身女和誰相親啊！」

杭州一間公司日前發出通知，提到為30歲或以上的未婚單身女員工新增「春節相親假」，員工可申請放假15天，以回家相親。（GettyImages／視覺中國）

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宋城演藝發展股份有限公司杭州宋城旅遊管理分公司近日發出了一份員工放假通知，指由於景區要配合春節假期接待遊客，因此一線部門員工及演藝人員全部都要正常上班，假期後補，而其他員工則可由除夕起連放7天，於初六才上班。

杭州一間公司日前發出通知，提到為30歲或以上的未婚單身女員工新增「春節相親假」，員工可申請放假15天，以回家相親。（網上圖片）

不過當中有一批員工是完全不受此限制。公司提到為關愛女性員工，給予30周歲或以上未婚單身女性員工額外8天的有薪休假，用於回家相親，加上原有的7天春節假期，變相即有15天的「春節相親假」。公司更指員工如有需要，可申請延長假期。另外，在2019年12月31日前領取結婚證的人，公司將予以2019年「年終獎翻倍」獎勵。

通告引起大批網民熱議，不少人都羨慕該公司的女員工有如此體貼的安排，「怎樣才能讓我的老闆看到這條新聞呢」、「要是自己符合條件，一定會跟男友假裝分手去放假」。不過亦有網民認為，「要是真到了30歲還沒結婚，估計春節也不想放那麼長，免得被那些七大姑八大姨煩死」、「好不容易有個辦法躲避相親，但連公司都開始催婚了」，更有網民笑稱公司「歧視單身男員工」，又「突破盲腸」道：「相什麼親啊？相親對象都上班了！」

（綜合）