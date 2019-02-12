訛稱無需醫生處方　美國華人「二奶村」亂賣壯陽藥　劑量大14倍

美國羅蘭崗（Rowland Heights）是加州著名的華人「二奶村」，兩岸不少官員和有錢人都將情婦送到此地生活，但不知是否芳心寂寞無人慰，當地壯陽藥十分熱銷；警方日前逮捕3名疑犯，涉嫌違法進口、販賣價值1100萬美元（合約8634萬港元）壯陽藥，3人將分別在下周二（19日）及3月18日提訊。

羅蘭崗（Rowland Heights）是美國加州著名的華人「二奶村」。（網絡圖片）

三人、四公司上周四（7日）在洛杉磯涉嫌違法進口價值1100萬美元（合約8634萬港元）醫藥級性功能障礙藥物，且未貼上成分、訛稱無需醫生處方等，其中一名叫李約翰（John Seil Lee）的疑犯，7年內至少非法進口及生產了550萬顆藥丸。

從2011年至2017年，李約翰成功製成550萬顆藥丸。（示意圖）

案件經由美國移民及海關執法局、國土安全部、美國食品藥物管理局及國稅局刑事部門聯合偵辦，李約翰經營KHK國際貿易公司（KHK International Trade Enterprise Inc.）及SHH世界貿易公司（SHH World Trading Enterprises Inc），在上月他承認偽造納稅申報表、錯貼藥物標籤等控罪。

為刺激銷售 濃縮劑量14倍

據報道，自2011年至2017年，李約翰從中國供應商犀利士（Cialis）手中非法進口他達拉菲（Tadalafil）粉末，並製成550萬顆藥丸。為了刺激銷售，他還將藥丸劑量濃縮，達到普通壯陽藥的14倍之多！

由於毒性較強和具有潛在有害後果，他達拉菲的使用者服用後容易出現血壓下降、損傷視力、失聰及勃起痛苦等，甚至可能造成永久性傷害，若無醫生處方，民眾不能使用該藥物；而李約翰的藥品包括X Again、X Monster和Royal Master等，沒有在成分中註明含有他達拉菲，因此即使無醫生處方，民眾亦可以買到。

同樣涉案的40歲韓裔疑犯朴真珠（Jin Su Park）亦對違法進口壯陽藥的事供認不諱，他是李約翰的好友，接受對方近1萬4000顆藥片，並效仿其在羅蘭崗開設公司，於全美進行貿易。除了朴、李二人，另一疑犯布勞斯（Matthew Burroughs）承認透過旗下一間公司串謀。