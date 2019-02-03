尿頻睇醫生開壯陽藥　台男搲晒頭笑翻網民　專家：犀利士可治尿頻

一種藥物可治療的範圍可能超乎你想像。早前一名台男因尿頻看醫生，未料到除了一般治療尿頻的藥物外，更發現藥單上有與「偉哥」（Viagra）齊名的「犀利士」（Cialis）壯陽藥，讓他感到非常疑惑，不少網民都爆笑不已，猜測有可能是他要求醫生加上，亦笑言有可能是他「賺到了」。 而本港泌尿科醫生陳龍威接受《香港01》訪問時表示，犀利士為血管擴張藥物，除了治療勃起功能障礙外，更可以治療尿頻徵狀。

「偉哥」（Viagra）和「犀利士」（Cialis）等俗稱壯陽藥，原來可應用於其他疾病。（GettyImages）

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該名台男周六（2日）在facebook群組「爆怨公社」發文，指自己因尿頻而看醫生，結果收到藥單時卻發現上面有「犀利士」（Cialis）壯陽藥，遂向網民求教，「開壯陽藥給我是哪招」。從上傳的圖中可見，醫生開了5毫克的「犀利士」，遠遠低過一般用量。

帖文旋即引起網民討論，笑指樓主或許是因應老婆要求，「可能老婆有打電話給醫生」、「還是妳老婆早一步見了醫生」、「能自爆自己不行，這也是一種勇氣！」；有人則指他賺到了，「你賺到了，去藥局買還要錢」、「可能不想告知你真正的原因，所以默默給藥了，怕傷了自尊心」；亦有人猜測藥的用途，「硬了就不會想尿尿的概念嗎？」

台男日前去看醫生治尿頻，詎料藥單上竟有俗稱壯陽藥的「犀利士」（Cialis）。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

本港泌尿科醫生陳龍威接受《香港01》訪問時表示，「偉哥」（Viagra）和「犀利士」（Cialis）等俗稱壯陽藥的本來為血管擴張藥物，不僅治療勃起功能障礙，更可以用於尿頻、擴張肺部血管等等的病徵。

陳龍威續指，泌尿系統內含有許多PDE5，而其藥物內含有PDE5抑制劑，所以大多數會應用於治療泌尿系統疾病。如病人有對相關藥物疑問，應向醫生查詢。

（fb群組「爆怨公社」）