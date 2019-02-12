老闆連派兩封開工利市超豪爽　台男曬命網民葡萄：別人老闆都大方

新年開工大吉，打工仔都最期待老闆派大封開工利市。有台灣網民日前網上曬命，稱老闆年初一派過每人600台幣（約152港元）開工利市後，年初七又再派，金額高出近3倍，非常豪爽，令他感動：「你對我這麼好，我下輩子怎麼還啊？」網民齊齊葡萄，怒呼：「又是別人的老闆……」

該男網民近日於fb群組「爆怨公社」發布相片，表示老闆最近連派2封開工利市。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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一名台灣打工仔近日於fb群組「爆怨公社」發布相片，指今年收到老闆兩封開工利市。他稱老闆於年初一當日向每人派發600台幣的利市，希望員工新一年工作順順利利。

到年初七（11日）老闆再次現身派開工利是，樓主以為老闆弄錯提醒：「初一已經拿過了」，老闆卻淡淡地回應：「給你的，你就拿着，不要囉嗦。」

樓主指收下利市後即拆開，驚見內裡藏了厚厚一疊鈔票，相中可見有16張千元鈔、1張500元鈔票及3張百元鈔，即總值高達1.68萬台幣（約4276港元），象徵「一路發」。

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老闆的豪氣令樓主嚇一嚇，：「老闆啊老闆請問一下，你一個老婆兩個女兒一個兒子都不用養了嗎？」他又感動稱：「別人的老闆從不讓我羨慕，我的老闆從不讓我失望。」

網民獲知樓主擁有豪爽好老闆，即表示非常妒忌，「別人的老闆總是給力。」、「還缺人不！？」、「他肯定有偷偷中了樂透。」、「各位，跳槽的時間到了。」、「真是令人羨慕啊！」、「老闆有缺女婿嗎？」

有網民進而八卦樓主的年終花紅有多少，樓主即回應：「不說了，免的一堆人說我炫富啦。反正年終沒讓我失望，我還爽到現在。」

（fb群組「爆怨公社」）