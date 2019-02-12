35年前大快活餐牌曝光　最平碟頭飯6.5元有交易　一碗湯又幾錢？

香港百物騰貴，簡單在快餐店吃個午餐，也最少索價40、50元，近日身為大快活代言人的杜汶澤，就在facebook上載1984年的大快活餐牌，當中碟頭飯如紫羅牛肉飯、香酥炸雞球飯、西芹鮮魷飯等，價錢由6.5元至9元不等，跟現時的大快活餐牌相比，菜式大不相同，以現時的阿活雜扒飯為例，則定價為46元包熱飲，升幅超過5倍。 不少網民見狀，紛紛笑言該餐牌是出土文物，更指對牛柏葉飯很有興趣，希望有朝一日餐牌能重現，「留名等睇PR做嘢」。

杜汶澤日前公開一張35年前大快活餐牌，當中多款碟頭飯如紫羅牛肉飯、香酥炸雞球飯、西芹鮮魷飯等，價錢由6.5元至9元不等。（杜汶澤fb圖片）

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斷斷續續為大快活擔任代言人超過10年的杜汶澤，日前在facebook上載一張大快活於1984年的陳年餐牌，笑言「好想試鳳城炒瀨粉呀！七個半咋！」，從餐牌所見，當年的大快活定位十足茶餐廳，有多款碟頭飯包括碧綠雞柳飯、鳳城炒瀨粉、紫羅牛肉飯、香酥炸雞球飯、酥炸魷魚飯等，叫價由6.5元起；而最貴的時菜扒雞飯及什扒腸仔飯，定價只是9元。

當年菜式跟現時的阿活焗豬扒飯、阿活咖哩雞飯等大不相同，以阿活雜扒飯為例，則定價為46元包熱飲，升幅超過5倍。而當年羅宋湯、西洋菜陳腎豬踭湯等，則定價3元。另外，35年前大快活亦只有7間分店。

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不少網民見狀均認為當年的餐牌「睇落仲想食過依家嗰啲」，當中對牛柏葉飯特別有興趣，希望大快活可以重現當年的餐牌，「留名等睇 PR 做嘢」。另外，有網民則慨嘆跟現時相比，食物價格升幅不足10倍，惟樓價卻急升最少10倍，「全香港人賺埋賺埋，畀晒地產商」。

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