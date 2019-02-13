4分鐘狂轉152圈灑水祈福　法師不支狂嘔　網友：施展移魂大法？

農曆新年各地都有不少祈福活動，台灣南投龍華山善覺寺祈福法會日前請來惠嚴法師灑水淨化，法師手持水樽，不停旋轉灑水，4分鐘狂轉152圈，豈料臨近終點突然面有難色，手捂胸口，大吐特吐。片段曝光後引起熱議，有幽默的網友貼出《大內密探零零發》劉以達施展「移魂大法」後嘔吐大作的截圖，笑稱「原來是你啊！」

片段中，惠嚴法師身穿黑色素袍，在信眾包圍下走上紅毯，接過水樽後就開始以旋轉方式灑水，口中念念有詞，更時而配以舞動雙手的動作，表現得十分投入。法師保持「陀螺式」旋轉足足有4分鐘，粗略計算轉了152圈。

正當法師高舉雙手準備做最後的「定格」動作，突然踉蹌向前，右手捂住胸口，面現難色，「哇」一聲開始嘔吐大作，信眾急忙趨前攙扶，靜待她吐完。

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「惠嚴法師」Facebook專頁於周一（11日）上載了有關片段，並表示「畫面溫馨、感動在心坎裡」，形容這是「突破重重困難的任務，完成使命……」，貼文隨即引發網友熱議。

有網友幽默地稱「法師是被佛法耽誤的舞者」；有人借用了蔡依林的《舞孃》歌詞改成「旋轉，跳躍，我撒著水~佛祖看不見~你嘔吐了沒~」；更有網友貼出《大內密探零零發》中劉以達的截圖，笑說「原來是你啊！」不過留言也非一面倒嘲諷，認為這樣狂轉4分鐘，會吐也不足為奇。