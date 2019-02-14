恐怖鄰居禁錮虐打母女　迫做家務奴隸　餵食廚餘生肉　

英國考文垂（Coventry）46歲女子達格莉（Kate Dagley）與27歲女兒詹金斯（Karen Jenkins），在2016年遭54歲的鄰居凱莉（Jean Kelly）非法禁錮在屋內，做了其一家人的奴隸3個星期；達格莉近日接受訪問時勇敢地重提傷痛，坦言至今仍心有餘悸。

達格莉和詹金斯都患有學習困難，母女二人和凱莉一家關係很好，凱莉43歲的丈夫米高（Michael Kelly）甚至表示會帶她們去黑池（Blackpool）渡假，但後來因懷疑她們偷取了50英鎊（約500港元）而鬧翻。

後來母女二人看到凱莉要坐輪椅行動不便，出於好心表示可以替她做家務，豈料入屋後即遭到禁錮，凱莉一家人把她們分開囚禁，並且取走達格莉的手提電話，強逼她們做奴隸。

棒球棍擊頭出血 強力膠封傷口

達格莉憶述，禁錮期間凱莉每晚會把她鎖起來，直到早上才放出來，然後要她打掃、洗衣服、準備食物、餵寵物和替嬰兒換片，凱莉稍有不滿就會用棒球棍虐打，試過打到她痛苦哀號。一天的家務結束後，她會獲一支香煙作為「獎勵」。

達格莉說，有一次凱莉用棒球棍擊中她的頭致出血，但凱莉只用強力膠來封住她的傷口；而她的食物全都是吃剩意粉之類的廚餘，有時甚至是生肉。幸好因為附近有人聽到達格莉的哭聲揭發事件，母女二人終獲救。

「當時我真的以為會死」

遭到禁錮的三個星期，母女二人身心備受摧殘，除了嚴重營養不良，凱莉承受的還有背部骨折，兩根肋骨折斷，臉上各種瘀傷；詹金斯同時臉部受傷，胸骨骨折及斷了一隻手指。凱莉在2018年10月因非法禁錮等罪成而被判入獄14年，一家人的刑期則合共達46年。

達格莉說：「該三個星期我和女兒被分開了，這是我們生命中最壞的日子，當時我真的以為會死，不知道詹金斯去了哪裏，只知她身上一定也發生著同樣可怕的事。獲救時，我馬上問詹金斯在哪裏，然後便昏迷了，醒來已身在醫院。作為詹金斯的母親，我有責任保護她，但如今覺得我令她很失望，看到她身體全是瘀傷，我心痛至極。」