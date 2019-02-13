女友偷拿用過安全套精液倒下體　紐約男目擊崩潰：這合法嗎？

部分女生為刻意令自己懷孕，不惜刺穿男友的安全套，不過近日一名來自紐約的女生，竟將這種手段推到另一層次！該女生的男友日前忍不住在討論區Reddit發文，抱怨跟女友發生性行為後，發現對方竟偷偷將安全套內的精液倒入下體，疑試圖讓自己懷孕，令他相當驚恐，決定求助網民「我是否擁有精液的擁有權」，質疑女友這樣做是否違法。

紐約一名男生日前目擊女友拿他用過的安全套，將精液倒入自己下體，疑似想令自己懷孕，令他相當驚恐。示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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該名來自紐約的男生日前在討論區Reddit發文，透露自己跟女友同樣二十多歲，早前跟女友發生性行為時，全程戴上安全套，完事後他拿掉避孕套便上廁所，其間女友突然大叫，問道「你去小便還是大便？」雖然當下聽完覺得很奇怪，但也不以為意，便開玩笑表示去大便，「其實我是去小便」。

詎料回房間後，他竟發現女友正拿起他用過的安全套，再將內裏的精液倒入其下體，嚇得他馬上衝上前搶走安全套，惟女友不停反抗，更大叫「謀殺」、「強姦」等，他擔心讓鄰居聽見，只好無奈地收手。

紐約一名男生日前目擊女友拿他用過的安全套，將精液倒入自己下體，疑似想令自己懷孕，令他相當驚恐。示意圖。（Reddit截圖）

事後他相當擔憂，忍不住向網民求助，更一口氣問道「她這樣做合法嗎？」、「如果她懷孕怎麼辦」、「她事先沒有得到我的同意」、「我是否擁有精液的擁有權」等。

該男生的遭遇引起大批網民熱議，不少人強烈建議他應馬上跟女友分手及遠離她，「如果她說懷孕了，記得要做親子鑑定」，甚至需找律師幫忙，「或可助你獲得完全（孩子的）完全監獲權，或終止父權」，亦有人提醒他應趕快記錄當天的時間及日期，並詳細描述觀察到的內容，方便將來一旦鬧上法庭都有證據。

（Reddit）