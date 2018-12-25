台女生買安全套為18歲弟慶生　暖心爸爸暗跟蹤　結局搞笑又窩心

18歲是象徵成年的重要日子，送甚麼生日禮物可能令人費煞思量。一名女子在台灣討論區「Dcard」發帖，訴說要購買安全套與潤滑劑作為弟弟18歲生日禮物，過程既搞笑又窩心，惹來網民熱議。 樓主指弟弟從小就很受女生歡迎，她與媽媽10年前就構思，打算在弟弟18歲時送上安全套。惟弟弟愈來愈像女生，樓主懷疑他是同性戀者，但無減家人的愛。到弟弟18歲生日當天，媽媽卻忘了買禮物，樓主只好獨自到超巿選購，卻發現「多事」的爸爸跟蹤，父女在超巿選購避孕套時場面搞笑而尷尬，最後爸爸竟與樓主看法一致，認為弟弟「根本沒機會用」安全套，重點反而是潤滑劑，即爸爸已知道兒子的性取向。結果父女開心地到別處買到「生日禮物」，樓主最終慨嘆，自己很可能才是被整蠱的主角。

樓主上載圖片，顯示最後成功買到安全套及潤滑劑，為胞弟慶祝生日。（Dcard討論區圖片）

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20多歲女網民上周六（22日）在「Dcard」討論區發長文，指自己並非台灣人，但都想分享一件真人真事的趣聞。樓主稱一家四口一起生活，弟弟從小「就很受女孩子歡迎」，所以在他8歲時，母親已經提議在兒子18歲生日時，「一定買一打安全套給他作禮物」。但弟弟經常被誤會是女生，就讀男校的他更與一名學長有惹人誤會的互動關係，樓主暗裏認定弟弟是同性戀中的女生。

到了弟弟18歲生日，母女的計劃終於可付諸實行，媽媽負責買全安套，樓主則送潤滑劑。詎料媽媽卻忘了買「禮物」，要求樓主去購買，又提議丈夫可一起去。不知內情的爸爸表現雀躍，但樓主拒絕讓爸爸同行，寧願獨自去超市「低調地買安全套」。

抵達超市後，樓主發現安全套放在收銀處下方，現場有一條人龍在排隊付款，她不想在眾人面前走到櫃枱前面蹲下去研究安全套，皆因「太尷尬了」。向友人請教後，樓主得知擺放剃鬍刀的位置可能會有安全套，詎料走到男士專區，卻發現「有個人頭從一堆貨物中快速縮了下去」，走過去一看，卻見爸爸「半蹲在貨物後，雙手各拿着一排牙刷，擋在雙眼前」。被女兒發現後，爸爸拿開牙刷，極度興奮叫：「Surprise!」

樓主將禮物包裝得很精美，潤滑劑放進護膚液的盒子，佯稱是耳環送給弟弟。弟弟打開時還把兩件禮物放在耳邊扮作耳環，此時樓主唱出「亡羊補牢 為時未晚。還是說...🎵菊花殘，滿地傷，你的笑容已泛黃~🎵」。（Dcard討論區截圖）

樓主只好訛稱想買剃鬍刀作弟弟生日禮物，但爸爸卻指剃鬚刀不適合兒子，建議買其他禮物。樓主其後發現男士專區沒有安全套，更重要是沒有潤滑劑，她只好說到別的地方找，而在爸爸追問下，只好細聲「自爆」想買安全套作禮物。詎料爸爸隨即回應：「哦！原來你是要買condom！我沒有買過，不知放在哪。」由於爸爸沒有收細聲浪，結果惹來旁人注意，樓主心忖：「一個50歲的男人跟一個20多歲的女學生一齊研究（安全套），怎麼想都很奇怪」，所以不自覺退後數步。

爸爸往查看安全套的價錢後，見到女兒站得較遠，非但沒有收斂，反而大聲地說：「看到了！兩包85折後大約700新台幣（近180港元）。」爸爸更一邊說，一邊走向樓主，令到她非常尷尬，其後更稱「不要買了啦！太貴了！花700多新台幣，買來捉弄弟弟，很浪費錢，而且重點是會過期的！你弟根本沒機會用啊」。

安全套「沒機會用啊」這句話讓樓主茅塞頓開，發現父女對某些事的看法一致，即老爸早就知道兒子的性取向。結果父女並肩離開超市，到其他店舖成功買到最適合弟弟的禮物：3個裝安全套和潤滑劑。暗主最後「埋怨」，指原本打算和媽媽捉弄一下弟弟，「但現在怎麼看被捉弄的都是我啊」。

一名女子打算在胞弟18歲生日時送贈安全套作禮物，但購買時遭父親跟隨，感到非常尷尬。（GettyImages/視覺中國）

帖文１天後已吸引逾8000人讚好，不少人指事件很有趣，又認為樓主的弟弟應該挺可愛，「感覺蠻帥的」。亦有人質疑為何只買3個安全套，而非當初說的「一打」，樓主則回應指因為爸爸嚷着不要買太多，會過期的。

由於許多人追問送禮物情況，樓主再次現身，附圖顯示把禮物包裝得很精美，潤滑劑放進護膚液的盒子，佯稱是耳環送給弟弟。弟弟打開時還把兩件禮物放在耳邊扮作耳環，又埋怨該在16歲時就送，姐姐則唱出「亡羊補牢 為時未晚。還是說...🎵菊花殘，滿地傷，你的笑容已泛黃~🎵」，全家都爆笑不已，可見這個家庭充滿愛。

（Dcard討論區）