女乘客拍醒鄰座打工仔叫讓座　自己繼續煲劇　網民狠批慷他人之慨

讓座雖是美德，但叫其他人起身讓座則變相成為道德脅迫。有打工仔在網上投稿稱，自己早上乘港鐵由調景嶺到荃灣，正爭取時間休息睡覺時，突然被坐在旁邊煲劇的陌生女乘客拍醒，叫他讓座給一名嬸嬸，不過嬸嬸則連番婉拒，即使接受好意坐下後仍不停道謝，令到本身被迫讓座的樓主感到獲得體諒。但網民則狠批該名繼續坐下煲劇的女乘客慷他人之慨，「有心讓座就自己讓，佢憑咩資格叫人讓」。

讓座及關愛座問題一直在社會引來爭議。（資料圖片）

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有打工仔日前投稿至facebook專頁「奴工處」指，樓主平時在調景嶺站上車，沿觀塘線搭港鐵，再轉站到荃灣返工，在觀塘線及荃灣線「遊車河」，除非是關愛座，樓主「搵到位就坐再瞓陣」。

日前樓主如常搭港鐵返工坐下休息，但至九龍灣站時，被坐在旁邊煲劇的陌生女乘客拍醒，她指住一名剛剛上車的嬸嬸，叫樓主讓座給她，但嬸嬸不好意思說︰「唔使啦，後生仔，我好快落車，你要返工，就休息多陣啦」，打工仔都決定起身讓座，嬸嬸不停講「唔該」，樓主坦言不明白該名女乘客為何自己不讓座，「寧願用電話煲劇同拍醒人叫人讓位」，但因嬸嬸有禮又懂得體諒，樓主形容「條氣順好多」。