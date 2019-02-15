的士客突肚痛　司機急停車讓路邊大解　網民︰山泥傾瀉真係唔等得

史上最挑戰人類忍耐極限之一的事，莫過於搭車時人有三急，但附近無廁所。有的士司機網上分享，指接載時乘客突然肚痛，忍不到去附近廁所，竟要在車路大解。司機形容「人生第一次遇到」更拍照留念，網民震驚，有人質疑太噁心，也有人同情涉事乘客稱明白肚屙的痛苦。

有的士司機昨在網上圖文並茂稱，接載其間乘客突然肚痛，不能忍到附近廁所，最終在車路大解，司機形容「人生第一次遇到」，並拍照存證。（fb群組「香港花生友」截圖）

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日前有網民在facebook群組「香港花生友」圖文並茂，分享一單公眾地方大便事件。相中為行車路，的士右邊車門打開，路上有一篤稀爛糞便，上載者載客時乘客突人有三急，司機原提議「車你去廁所屙啦」，但對方「忍唔到話要瀨」，最終只能停下讓乘客在車路大便。

司機直問網民「大家點睇？人生第一次遇到」，更上載糞便照。《香港01》正向上載司機了解事件，暫未獲回覆。

帖文引起網民熱烈討論，有人留言批評「噁心」，鬧爆「亂拋垃圾，帶埋證據車佢去差館」，但亦有人同情該名乘客，「我明白肚屙的痛苦，山泥要傾瀉真係一秒鐘都唔等得」、「睇見咁，佢真係急」、「咁都好，無屙喺車」。

亦有人笑稱乘客「腸胃唔好」，更有網民質疑事件的真確性，「唔好扮係屎，好似係免治牛肉飯」。

（fb群組「香港花生友」）