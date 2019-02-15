「我以為會死」　萬米高空遇亂流兩度俯衝　「嚇」機乘客頭破血流

乘搭飛機遇到高空亂流，機身劇烈動震，搖搖晃晃，著實嚇人！達美航空（Delta Airlines）一班客機於周三（13日）就遇到了如此情況，餐車與行李亂飛，場面混亂，甚至有乘客被重物砸到頭破血流。

飛機是在34000英尺（合約10000米）高空遇到亂流，其時空中服務員正推着餐車準備提供服務，還來不及收拾，整個機艙已經猛烈晃動。

空中服務員「像布偶被甩來甩去」

根據機上乘客事後拍到的片段，餐車側翻，飲品及食物散落一地；擺放在乘客上方的隨身行李也被拋出；有乘客被物品砸中，頭破血流，急忙用紙巾捂住傷口。機組人員表示，當時為了應付亂流，飛機曾接連俯衝兩次。

機上共有59名乘客以及4名機組人員，驚魂甫定，隨即紛紛表示曾以為快要沒命了。有乘客形容事發時聲音很大，「就像在高空撞上了兩座石屎大樓」，餐車拋飛半空，空中服務員來不及返回座位「像布偶一樣被甩來甩去。」

班機原本由加州聖安娜（Santa Ana）飛往西雅圖，經歷了這場驚魂亂流後，有5名乘客受傷，結果緊急降落在內華達州的雷諾太浩機場（Reno, Nevada），名乘客隨即被送往醫院，其餘乘客稍作安頓後被安排乘坐另一航班繼續行程。

乘客馬西亞斯（Dave Macias）在Instagram發帖稱：「年半以來我搭過許多次飛機，但今次是最狂暴的！」不過，他感謝機組人員最後能化險為夷。

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv — joe justice (@JoeJustice0) 2019年2月13日