網紅45樓掟凳落街呃like被控　化濃妝上庭捱鬧　「不像在反省」

加拿大多倫多一名19歲IG女網紅懷疑為了「呃like」，把兩張椅子從45層樓扔落街，片段在網上瘋傳惹起公憤。她周三（13日）向警方自首，被控行為不檢危害他人安全、破壞他人財物及滋擾罪。

事發於2月9日，片段中19歲的佐婭（Marcella Zoia）站在一個住宅的露台，滿臉笑容地拿起一張椅子，大力往外拋。大廈旁邊是車水馬龍的公路，椅子幾乎擲中行駛中的車輛，接著佐婭又拿起另一張椅子照辦煮碗。

事件中無人受傷，警方接到公眾舉報後，要求佐婭自首。她於周三自首，被控行為不檢危害他人安全、破壞他人財物及滋擾罪，面臨牢獄之災，其後獲准以2000加元（約1.2萬港元）保釋，但不准與事發時在場的四名人士接觸。

19歲的佐婭2月9日從多倫多一棟高樓上擲下兩張椅子，自首後獲准保釋。（影片截圖）

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佐婭的律師萊斯利（Greg Leslie）表示，「她感到羞愧，希望事件從沒發生過，亦絕不想任何人受傷。」他謂，佐婭當時受到朋輩壓力，正調查是否有其他人涉案。

不過，網民紛紛留言指佐婭步出法庭時化了濃妝，自滿地笑着，一點也不像在反省，反而很享受眾人的目光；還有留言認為佐婭的行為不可原諒，應被控意圖謀殺。

警員霍普金森（David Hopkinson）指出，事發單位被用作短期放租；網上住宿平台AirBnB發言人布賴特（Ben Breit）表示，公司「對片段中漠視公眾安全的行為感到憤怒」，並將盡力協助警方調查。

（綜合報道）