搽完番梘冇水沖原來好危險　內地男無辜「中招」多處燒傷

沖涼突然停水很麻煩，但原來亦很危險！內地一名男子就不幸遇到此情況，搽完番梘無水沖，結果竟導致身上多處燒傷。

樓下保安突然關水掣

事發在貴州省貴陽市，該名男子在家中洗澡，剛剛將番梘搽上身，浴室突然停水，等候了一個小時仍然沒有水，於是穿上衣服到樓下詢問保安，保安承認「水是我們停的」，期間魏先生感覺周身疼痛，求醫後證實是因為長時間沒將身上的番梘沖走而導致鹼燒傷。

醫院提供的診斷書顯示，魏先生的小腿、手臂、雙腳均被燙傷，呈現深紅色，有些部位呈現網狀紋，甚是可怕！

原來，番梘內的鹼性物質由氫氧化鈉等強鹼來製造，一般番梘的強鹼成分會在「皂化」（Saponification）過程與油脂產生反應，變成脂肪酸鈉和甘油，呈現弱鹼性；今次罕見意外或與魏先生使用的番梘品質不佳，加上長時間停留在皮膚上有關。

據了解，鹼可使組織細胞脫水以及皂化脂肪，甚至可能穿透到深層組織令組織蛋白發生溶解。若處理不及時，創傷面積會繼續擴大及加深引起疼痛。遇到這種情況，應立即用清水反覆沖洗至少20分鐘以上（生石灰除外），若果是化學燒傷，就該用食用醋來清洗，中和鹼性物質。

魏先生已向保安及物業管理投訴，但保安拒絕承擔其有關的住院費用。