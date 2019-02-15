台警分析網上情緣受害人星座數據　博愛巨蟹第二　最易上當係佢哋

網路桃色陷阱層出不窮，台灣高雄警方發覺，假援交的桃色陷阱，以男性最易被沖昏頭，但以愛情或投資設下的詐騙圈套，則以女性上當居多。高雄警方以被害人的星座分析，發現這些星座受騙人最多。

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據高雄警方分析，網絡愛情圈套受騙被害人有九成是女性，受害女子普遍是從事OL或文職工作，且具有高學歷，擅用電腦及英語與他人溝通，往往在網路愛情騙子「放長線釣大魚」，長期透過臉書或通訊軟體，不斷假愛情的攻勢下陷入圈套，最後匯出大筆金額，遇對方斷訊後才知受騙。高雄刑警大隊經濟組長范振家表示，網路愛情騙子大多冒充美國軍人、投資管理顧問、香港稅務局、香港賽馬主管、外匯分析師、銀行業務發展官等角色，以交友為前提，再以海外房地產投資、黃金現貨買賣等藉口，誘熟女踩進陷阱。

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不過，范振家說，各星座的受騙者的人數相當接近，不能以此認為哪個星座最易受騙。警方舉重大案例中，分析原因：劉姓女子是巨蟹座，巨蟹座因感性，容易對感覺可憐的人事物起憐憫之心，去年透過臉書認識自稱「林海山」的男子，雙方後來以通訊軟體LINE聊天1個多月，誤信林海山說公司面臨危機，要她一起投資海外房地產套利，解決困難，但匯出173萬元（約港幣44萬元）後，無法再聯繫對方才知道上當。

不過，遭騙500萬元（約港幣127萬元）的葉姓女子是雙魚座，一般認為雙魚座「本性善良，自然也認為世界是良善的，會選擇先相信別人」；她在網路認識自稱「軍人」的安德森，安德森騙稱戰後要領敘利亞政府的補助金，但無法把現金放在身邊，要以包裹寄送她代保管，可是需支付運費，致她信以為真，前後匯款多次後才發覺受騙。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】