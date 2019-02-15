沖完涼未着衫母衝入房又摸又親　鎖門又唔准　台男：你媽會這樣？

這樣的母愛卻把兒子壓得喘不過氣？台灣一名高二生在Facebook抱怨，表示自己的母親總是不敲房門就闖入房間，而他洗完澡後，母親又常趁著他還沒穿衣服時，跑到房間來對他「亂摸亂親」，母親的行徑讓他難以接受，便在網路發文詢問，「有人的家人也會這樣嗎？」

該名高二男學生在「爆怨公社」發文，他表示自己的母親常不敲房門就闖入他房間，但開門事小，讓高二生真正受不了的，是母親常在他洗澡後還沒穿上衣服前，跑到他房間對他一陣「亂摸亂親」。他表示，母親會摸臉摸身體、拍屁股，甚至還被親過嘴巴，若閃避還會被母親碎唸，但他卻又無法接受母親這樣的行為。

近期他也開始鎖上房門，但母親一發現門打不開，便會開始責罵他，「你給我開門喔，又在裡面滑手機是不是？以為房間你的嗎？這個房子你付了多少錢？分攤多少租金？」，各種行逕都讓高二生不知所措，直呼「有人的家人也會這樣嗎？請問到底該怎麼處理？」

一名高二生在Facebook抱怨，表示自己的母親總是不敲房門就闖入房間。圖為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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帖子一出便引發討論，許多網友都被該母親的行為嚇傻了，「自己的家人會亂摸亂親？」、「正常家長不會這樣吧？小孩都長大了」，也有網友建議原PO最好趕緊搬出去，「這種會出事，建議搬出去自己獨立了」、「滿20的話，可以考慮搬出去獨立」。

部分網友也提出不同看法，認為許多人小時候都會抱怨家人碎念，或覺得父母很煩人，直到長大後才會知道親情的可貴，「搬出去就知道在碎念的意思了」、「搬出去住就知道有媽媽多好了」、「你現在還小，以後可以長大想到這些會會心一笑的」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】