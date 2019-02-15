幫「契爺」抹屁股月賺4萬　英女大學生上包養網站「兼職」搵學費

歐美學生們學費沉重，不少都要外出搵兼職賺錢，有英國女大學生坦言靠在包養網站搵工，至今找到逾20個「契爺」，平均月賺4000英磅（約4萬港元），曾遇最奇怪的一個，要求她幫忙擦屁股。縱使如此她仍稱值得，又稱「你必需隨時準備好跟男性發生親密關係」。

有不少女孩為了快速賺取大量金錢，於是去找「契爺」包養他們。（視覺中國/GettyImages）

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據《鏡報》報道，就讀英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）的23歲女大學生凱瑟琳（Katarina）日前接受訪問，指看了一條Youtube片段介紹網站「SA甜蜜定製」（Seeking Arrangement），就開始尋找「契爺」（Sugar daddy）客人，該網站為美國交友網站，透過平台讓一些願意付出金錢的男性找到女性交往。

凱瑟琳坦言3年內已有超過20個「契爺」，他們多為富裕的年老男人。她舉例遇過最奇怪的服務是要幫一名60歲的老男人擦屁股，「他表示這是長期的安排，每個月會給我4000英鎊（約4萬港元）。他有讓別人幫擦屁股的癖好，不過為了這筆錢是值得的。」

該名女大學生就讀英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）。（google地圖截圖）

「（和「契爺」們）約會可以享受到高級精緻的晚餐、奢侈的異國旅行和大量金錢等等」，凱瑟琳指出，天下沒有白吃的午餐，「如果你認為可以用陪伴或是友誼去換取金錢，你就太天真了。你必需隨時準備好跟男性發生親密關係，不管他是30多歲或60歲。」

惟凱瑟琳表示，自己有明確的底線，「有一次，一個男人問我可否在車上見面，向我展示他的生殖器，接着就會給我100英鎊（約1000港元）。」她指對太超過的要求要三思而後行。

對於有學生用這種「另類」方法賺錢，諾丁漢特倫特大學表示不評論個別學生的行為，並補充會為所有學生提供全面的支援服務，包括經濟困難和心理健康問題，「如果任何學生需要支持，我們鼓勵他們站出來與我們聯繫。」

（《鏡報》）