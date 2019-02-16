【有片】港網上瘋傳：女子入𨋢遭外籍男匪毆劫　吉隆坡誤當長沙灣

女子獨自外出要格外小心！本港多個facebook群組以及WhatsApp今日瘋傳一段駭人的閉路電視片段，顯示一名女子進入升降機後，突然被尾隨的外籍男子揮拳狂毆，強搶其的隨身物品；女子雖奮力反抗，但終不敵對方，最終被搶走財物。 片段瘋傳期間，有人轉載時聲稱案發地點在長沙灣，更標榜匪徒是「南亞裔人士」，惹起眾多巿民關注。因片段流傳甚廣，終引起香港警方注意，警方今晚7時許在官方facebook專頁發出帖文，「澄清該影片案發地點並非長沙灣，並相信該影片來源及案件地點是馬來西亞」。事實上，該宗劫案是發生於馬來西亞吉隆坡蕉賴一個鐵路站的升降機內，當時為清晨6時許，遇劫女子損失現金、身份證及信用卡，送院治理後幸無大礙。當地警方正已鎖定一名印裔男子，正通緝其歸案。

閉路電視片段中的搶劫案是發生在當地時間14日早上6時45分，吉隆坡蕉賴珍珠花園鐵路站（Taman Mutiara MRT）的一部電梯中。（網上片段截圖）

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吉隆坡警方刑事調查組證實，閉路電視片段中的劫案發生於當地時間前日（14日）早上6時45分，位置是吉隆坡蕉賴珍珠花園鐵路站（Taman Mutiara MRT）的一部電梯中。從57秒的閉路電視畫面中可見，男搶匪尾隨48歲的華裔女受害者步入電梯，入門時還抬頭看了看閉路電視鏡頭。電梯門甫關上，搶匪便向女受害者頭部揮拳，一拳把受害者打倒在地上，欲搶去其手袋。

女子起初沒有屈服，緊抓着自己的手袋，搶匪於是一把抓起女子的頭髮，再直接打對方頭部，又用腳踩她的手以奪去手袋。升降機上升到達某一層後𨋢門打開，但搶匪未有逃去，反而像怕被人發現一樣，將女受害人壓在自己身後，一邊東張西望，一邊伸手按電梯按鍵讓升降機關門下降。

香港警方今晚7時許在官方facebook專頁發出帖文，「澄清該影片案發地點並非長沙灣，並相信該影片來源及案件地點是馬來西亞」。（fb專頁「香港警察 Hong Kong Police」截圖）

吉隆坡蕉賴珍珠花園鐵路站。（Google截圖）

期間搶匪繼續對女子狂毆，無視女子似乎在揮手求饒，在女子嘗試站起來後，搶匪再用力踢她，更拿手袋揮向對方頭部，最後在女子倒地時從手袋取出錢包，拋下手袋揚長而去。

女子其後報警，被送院治理，她的頭部腫起，身體多處被打傷，幸在治療後並無大礙。警方指，她最終被搶去400令吉（約770港元）現金、身份證及信用卡。警方事後共向3人錄取口供，鎖定一名涉案印裔男子的身分，目前通緝其下落。

（The Sun Daily）