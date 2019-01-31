【CCTV影晒】美兩笨賊爆竊偷超大電視　竟因塞唔入車廂失敗而回

今時今日做賊也要考智慧，美國德州早前出現兩名年青賊人，駕駛黑色私家車潛入民居爆竊，兩人極速從單位偷走一部超大電視，但未知因太緊張還是經驗不足，兩人花了整整一分鐘仍未能將電視放進車廂內，無奈之下只好放棄，更「有手尾」地將電視搬回單位才開車離開。當地警方接報後，將事發單位的閉路電視片段公開，呼籲市民協助提供消息。

兩名年輕賊人日前到美國德州一單位爆竊，本打算偷走大電視，不料因放不進車廂失敗而回。（YouTube「DallasPoliceDept」影片截圖）

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事發本月17日上午7時許，美國德州達拉斯市（Dallas）兩名青年駕駛一輛偷來的黑色吉普切諾基多用途車（Jeep Cherokee），到當地蘭花巷（Orchid Lane）一房子門外，然後潛入屋內爆竊。

爆竊過程逐格睇：

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單位門鈴的閉路電視片段顯示，兩名年輕賊人頭戴冷帽、帶同手套進屋，但並無蒙面，樣貌被清晰拍下。其中一人先從屋內拿出一個長方型、疑似紙盒的物件放到車內，然後再次回到屋內。

當地警方將兩名賊人的容貌公開，呼籲市民提供消息。（達拉斯市警方圖片）

兩人其後合力從單位搬出一部超大屏幕電視機走出，打算放進車內便離開。他們先打開後座車門，嘗試將電視放上後座空間，可惜花了約半分鐘仍未成功，於是靈機一動，將電視搬到車尾廂再試，但再過半分鐘仍失敗。為免引起懷疑，兩人只好放棄，將電視搬回單位內才離開，相當「有手尾」。

屋主發現家中遇竊即時報警，警方經調查，發現兩名賊人偷來的多用途車被棄置於區內一街道，目前仍在追查賊人的身份及下落。警方又將閉路電視片段公開，呼籲市民協助提供消息。

（每日郵報、達拉斯市警方）