【必學】台男自製瘋狂大奶茶撩妹　送奶茶控護士　網民哄動求後續

投其所好是不少男生追女仔必殺技，而台灣男網民近日就在facebook分享「氹女仔」經歷，他指看中醫時，留意到一名護士特別愛喝鮮奶茶，遂逗她說「那麼愛喝我泡大杯點！」，沒想到對方一口答應。樓主思前想後決定到百貨店買了「超狂神器」，自製了一杯「瘋狂大奶茶」送給護士妹妹，相等於差不多20杯奶茶的份量，認真誇張。帖文引起網民哄動，不少人都大讚樓主有心思，祝褔他們「在一起」，又很想知道後續故事，亦有人非常羨慕，紛紛問神器在哪處有售。

網民看中醫時，留意到一名護士特別愛喝鮮奶茶，遂逗她說「那麼愛喝我泡大杯點！」沒想到對方一口答應。（fb「爆廢公社公開版」截圖）

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一名男網民日前在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指看中醫時留意到一名護士喝鮮奶茶，有次忍不住問她是否很愛喝，對方則回答「對」，樓主就乘機表示「那麼愛喝我泡大杯點，給你喝到吐」，沒想到對方竟乾脆回答「好啊」。

樓主果然遵守承諾，誠意地跑到五金百貨店挑選大容器，最後選了一個399元台幣（下同，約100港元）的巨型玻璃製大樽。為了令大奶茶更像街外買回來，樓主特別裝上粗飲管及杯蓋，又找來相熟的飲料店老闆娘替他泡奶茶，泡了約20杯正常大小的杯裝奶茶，連購入容器的使費，整杯大奶茶約699元（約178港元）。最後護士的確收下這杯專為她而設的大奶茶，很滿足地跟樓主說「下次還要再喝」。

帖文引起熱議，超過7000人讚好並紛紛留言「求後續（發展）」，又大讚樓主很會「撩妹」，有人則笑指「害她以後都不敢喝奶茶了」。大量奶茶控亦隨即現身，詢問那裏買來大容器，又指這樣喝「真的連血液都是奶茶」、「晚上都失眠了」、「這糖尿病嗎？」。熱烈回響下，樓主回應指自己長得醜，不敢追求對方，當被問到是否喜歡對方，他就淡然地說只是「平常心地答應人家了就要做到」，但對方確是滿可愛的女生。