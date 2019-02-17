清潔工公廁食飯照惹熱議　網民tag林鄭望關注：繁榮社會的悲哀

清潔工人每日辛勞工作，令市民能夠享受整潔的環境，惟他們的待遇未必及得上一眾打工仔，有網民昨晚分享相片，稱友人在旺角一公廁內見到一名清潔工人正在吃飯，感到非常心酸。帖文引起網民熱議，不少網民均指看到相片感傷心，直指相中一幕反映了繁榮社會背後的悲哀，亦有網民標籤特首林鄭月娥，期望她了解事件及關注清潔工待遇問題。

有網民分享在旺角一公廁內見到一名清潔工人正在吃飯的相片，引起熱烈討論。（fb圖片）

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多個網上群組昨日均瘋傳一張清潔工人的相片，可見一名穿着食環外判清潔工制服的叔叔正坐在公廁內洗手盆旁邊手持飯碗吃飯，洗手台上亦放有兩盒餸菜及水樽。

上載相片的網民表示，相片是友人前日（15日）黃昏6時許於旺角某公廁拍下，友人看到該情境感到非常心酸，遂與樓主分享，事後樓主的朋友收到不少訊息，稱貼出叔叔的相片或有機會影響其工作，故不希望透露公廁的確實地點。

有網民在帖文內標籤特首林鄭月娥，期望她看到帖文會關注清潔工待遇問題。（資料圖片）

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帖文引起網民熱議，有人直指清潔工人的僱主及管理公司需負責任，「追求專業態度，服務為本，部門形象等等嘅公司，呢啲詞語真係害死好多人」，「最有問題係公司，無固定地方畀員工休息」。亦有網民在帖文內標籤特首林鄭月娥，稱「香港有好多問題更需要用嗰一萬億去搞」，期望她看到帖文會關注清潔工待遇問題。

另外，有網民則認為市民雖然未必可為工人爭取權益，卻可幫忙減輕清潔工人的工作量，「很多清潔工人也是長者及外判工人，如果大家想幚助他們便應該减少他們的工作量，大家應該愛護使用公共設施，不亂扔垃圾，保持公共洗手間清潔」。