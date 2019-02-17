【Fashion嘅嘢】澳洲女着「穿窿」牛仔褲遊峇里　當地人無眼睇

潮流流行「穿窿褲」，但澳洲一名遊客日前在印尼峇里旅遊時，所穿的牛仔褲「穿窿」的位置就十分尷尬，引來當地人的批評。

該名澳洲女遊客上身穿着比堅尼，下身則穿着一條在屁股和下身前方的位置穿了一個窿的牛仔褲。（網上片段截圖）

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從網上流傳片段可見，該名澳洲女遊客在峇里的大街上閒逛，又走入商店內購物，不過最觸目的是她的衣著，她上身穿着比堅尼，下身則穿着一條牛仔褲，但這條牛仔褲設計十分獨特，在屁股和下身前方的位置穿了一個窿，露出內裏黑色泳褲。

該名女遊客在峇里的大街上閒逛，又走入商店內購物。（網上片段截圖）

女子的衣着引來不少當地人非議，的士司機Wayan Aziz說，「我以為她不知道她牛仔褲上有洞，裏面看到她的內褲，我試着告訴她。但原來牛仔褲本來就是這樣，我認為在公共場合這樣穿衣並不恰當，這樣不合適」。由於當地民風較保守，不少人都認為女子的衣着不當，有人指店主可能不想看到她的屁股，有民眾亦認為，在夜晚的的沙灘上這樣穿可能沒有什麼問題，但如果在白天，就顯得很失禮。

（每日郵報）