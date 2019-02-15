【Fashion嘅嘢】英網購ASOS出透明紗褲　網民：着保鮮紙上身？

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潮流興微性感，不少女裝都在衣服或褲子上加入薄紗製造輕微透視效果，但英國時裝購物網站ASOS近日卻新推出一條全透視白色紗褲，售價約423港元。模特兒穿上後，整雙腿連內褲都一覽無遺，令不少網民目瞪口呆，形容穿這條褲與「穿保鮮紙上身」無異，不明白為何網站會推出此產品，認為只有真正對自己身材有自信的人才敢穿上。

英國時裝購物網站ASOS近日新推出一條全透白色紗褲，售價約423港元。（ASOS網站截圖）

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全透白色紗褲看起來是走運動風，由品牌Flounce London設計推出，褲頭是高腰橡筋頭，配有帶子調整鬆緊，左右兩旁各有一個袋子，褲管以寬鬆舒適為主，褲腳亦有橡筋束腳，產品描述寫道「有些日子需要誇張一點（Some days call for a little extra）」。紗褲同時亦有出黑色版本，不過是加大碼，而產品描述則變成「把牛仔褲捨棄一天（Put the jeans away for a day）」。

不少網民看到均感到訝異，直呼「我愛ASOS但要有怎樣的理由才會穿這褲」、「好像看到有人將保鮮紙穿上身」。網民又好奇穿這條褲出門的人應穿怎樣的內褲才好，是對美腿及美臀的考驗。 

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網站亦曾推出2款「底褲全露」的牛仔褲，其中一款褲襠被打橫剪去，再以吊環及鏈子扣上褲管。（ASOS網站截圖）

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曾因獨特設計而引起話題的褲：
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其實這不是ASOS第一次推出令人「黑人問號」的產品，早前網站亦曾推出2款「底褲全露」的牛仔褲，其中一款褲襠被打橫剪去，再以吊環及鏈子扣上褲管，另一款則是褲襠中央被剪成圓形；另外亦有一條緊身牛仔褲，每邊大腿都穿了2個大洞。

（UNILAD、ASOS）

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