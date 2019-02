【Fashion嘅嘢】英網購ASOS出透明紗褲　網民：着保鮮紙上身？

潮流興微性感,不少女裝都在衣服或褲子上加入薄紗製造輕微透視效果,但英國時裝購物網站ASOS近日卻新推出一條全透視白色紗褲,售價約423港元。模特兒穿上後,整雙腿連內褲都一覽無遺,令不少網民目瞪口呆,形容穿這條褲與「穿保鮮紙上身」無異,不明白為何網站會推出此產品,認為只有真正對自己身材有自信的人才敢穿上。

英國時裝購物網站ASOS近日新推出一條全透白色紗褲,售價約423港元。(ASOS網站截圖)

全透白色紗褲看起來是走運動風,由品牌Flounce London設計推出,褲頭是高腰橡筋頭,配有帶子調整鬆緊,左右兩旁各有一個袋子,褲管以寬鬆舒適為主,褲腳亦有橡筋束腳,產品描述寫道「有些日子需要誇張一點(Some days call for a little extra)」。紗褲同時亦有出黑色版本,不過是加大碼,而產品描述則變成「把牛仔褲捨棄一天(Put the jeans away for a day)」。

不少網民看到均感到訝異,直呼「我愛ASOS但要有怎樣的理由才會穿這褲」、「好像看到有人將保鮮紙穿上身」。網民又好奇穿這條褲出門的人應穿怎樣的內褲才好,是對美腿及美臀的考驗。

網站亦曾推出2款「底褲全露」的牛仔褲,其中一款褲襠被打橫剪去,再以吊環及鏈子扣上褲管。(ASOS網站截圖)

曾因獨特設計而引起話題的褲:

其實這不是ASOS第一次推出令人「黑人問號」的產品,早前網站亦曾推出2款「底褲全露」的牛仔褲,其中一款褲襠被打橫剪去,再以吊環及鏈子扣上褲管,另一款則是褲襠中央被剪成圓形;另外亦有一條緊身牛仔褲,每邊大腿都穿了2個大洞。

(UNILAD、ASOS)