「她不可能是我的」　全無孕味少女癲癇發作昏迷4日誕嬰

英國一名18歲少女意外懷孕，但月經如常，腹部亦沒有隆起，因此她完全不察。直至2018年12月2日，她頭痛難當及癲癇發作，送院後醫生發現她懷孕，施以深度麻醉後，為她緊急剖腹生產。少女過了4天終蘇醒，但就驚悉自己忽然已為人母，驚訝無比！

癲癇發作導致胎兒移動而「現肚」，救護人員詢問希爾（左）史蒂文森（右）是否懷孕時，她還堅決否認。幾小時後，埃洛迪（中）就出世了。（影片截圖）

天生雙子宮 懷孕無徵兆

18歲少女史蒂文森（Ebony Stevenson）來自英國大曼徹斯特郡的奧爾德姆（Oldham），正在專上學院修讀運動物理治療。她2018年意外懷孕，卻每月如常來經，沒有晨吐，腹部也沒有隆起。

原來她有一種名為雙子宮畸形（uterus didelphys）的缺陷，天生有兩個子宮，而是次胎兒所在的子宮朝向史蒂文森的背部，所以即使到了懷孕後期，她看起來也不像「大肚」。

史蒂文森在12月2日晚上頭痛欲裂，同時癲癇發作，她的母親希爾（Sheree）連忙致電召來救護車。送院後，醫生發現史蒂文森癲癇發作是因為子癎前症（pre-eclampsia），並確定她懷有身孕，需要立即產子。

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昏迷中誕女 醒來已為人母

史蒂文森接受深度麻醉，陷入人工昏迷，在癲癇發作僅3小時後就剖腹誕下7磅多重的健康女嬰。直至12月6日史蒂文森才醒來，護士把女嬰置於她懷中，當時史蒂文森還說肯定是弄錯了，著護士拿走孩子。經母親解釋事情始末後，史蒂文森才重新抱起女兒，她說：「雖然我當時很困惑，也很害怕，但那一刻很美麗，女兒很乖很安靜。」

她把女兒取名為埃洛迪（Elodie），醫生說埃洛迪能被懷至足月實在是個奇跡，因為雙子宮畸形患者通常無法受孕，以及容易流產。史蒂文森說：「雖然我沒有時間準備，但無論如何我也不願改變這一切。我每天急不及待起床去看她，與這珍貴的奇跡寶寶多相處一天。」

她計劃在2月重返校園，把埃洛迪交給媽媽照顧。

（綜合報道）