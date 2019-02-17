貴陽女臨盤在即卻堅稱是處女　求處女膜鑒定：我絕對不可能懷孕！

聖經有聖母瑪莉亞處女誕耶穌，而在內地竟有女子同樣聲稱自己處女懷孕。貴陽有女子在今個月6日肚痛難耐求醫，醫生檢查後發現她懷孕。不過，即使臨盤在即，女子卻表明自己一直無男友，更沒有發生過性行為，激動地說：「不可能，我絕對不可能懷孕！」更要求驗處女膜和墮胎。女子最後成功誕下男嬰，惟仍無法接受這個孩子，暫由父母帶走照顧。

貴陽一名女子到醫院時才驚覺自己懷孕，稱不喜歡異性，沒有和異性談過戀愛，更不會發生性關係，不能接受自己懷孕的事實。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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據《貴陽晚報》報道，貴陽一名24歲的女子，於年初二期間因肚痛，在父母陪同下到醫院，未料醫生檢查後發現她已經臨盤在即，惟女子卻即時提出質疑，堅稱自己無可能懷孕，而且多年來都不喜歡異性，沒有和異性談過戀愛，更不會發生性關係。

醫生透露，當時女子情緒十分激動，「她還要求我們給她做處女膜鑒定，聽到她的要求我們非常無奈。」醫生問女子會否一時酒後亂性，但女子表示自己對酒精過敏，而且滴酒不沾，加上一直不覺得身體有異常，因此不能相信自己已經懷孕。

雖然女子堅持自己是處女，但醫生仍先將她送到婦產科待產，臨近生產時女子仍要求醫生做流產手術，遭女子的父母急急制止，表示不能扼殺生命，經過一番周旋，女子才同意剖腹生產，成功誕下男嬰。不過，即使產後，女子仍未能接受這個小生命，並拒絕為他哺乳，其父母只好先抱走男嬰代為照顧。

據了解，由於這名女子獨居，加上懷孕特徵不明顯，而且常常月經不調，體型正常，所以身邊的親友都沒有人發現她懷孕。當地婦產科主任表示，類似的案例通常都是缺乏衛生常識，呼籲女性要多關注經期規律，及時掌握自己的身體變化。

（貴陽晚報）