梅根負面新聞令公關員工超頭疼　威廉哈里「分家」升級望平息傳聞

未來數月對英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）來說，可謂充滿了多種重大轉變，除了迎來第一胎，二人還會搬離肯辛頓宮（Kensington Palace），與威廉王子（Prince William）夫婦「分家」；最新消息更指出，兩威廉與哈里兄弟將不再共用一隊員工，將分開各自「組隊」。

消息稱，「分家」的焦點將落在對外溝通工作，威廉和哈里過去10年都由同一支團隊提供服務，但二人將來肩負不同責任，因此需要兩隊風格不同的公關隊伍。

消息人士稱：「他們現已各自成家立室，不再需要依賴對方。他們成為了不同的人，對生活有不同看法。」

另一個原因是兩位夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）和梅根屢傳不和，近日又有多宗關於梅根的負面新聞，包括她父親公開女兒的親筆信，令公關人員怨聲連連。

當地時間2019年2月14日，挪威巴爾杜福斯（Bardufoss），哈裡王子以英國皇家海軍陸戰隊總司令身份到訪巴爾杜福斯空軍基地，會見英軍士兵，出席紀念北極作戰訓練「發條鐘行動」（Operation Clockwork）50周年活動。（Getty Images）

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基於此種種原因，兩名王子決定將分家行動「升級」，希望能緩和兩家關係、化解員工怨氣以及平息不和傳聞。

他們的公關開支現時由父親查爾斯王子（Prince Charles）以康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall）的資產承擔，預計分拆成兩隊員工後也不會造成開支大增。

（綜合報道）