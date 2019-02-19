拾獲書包內有全新寒假作業　四川城管熱心尋物主　反揭中學生詭計

學生最討厭的當然是做功課，恨不得將功課簿都燒到灰飛煙滅。四川有城管在街上發現一個無人認領的黑色書包，發現內有多本全新的寒假作業，於是嘗試循線索找回主人，不過當城管聯絡上書包主人之後，書包「遺失」的原因卻使他們哭笑不得。

四川有城管拾到一個黑色書包，成功循線索找回物主。（網上圖片）

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內地四川德陽的的城管當值期間，發現長櫈上有一個無人認領的黑色書包，於是打開尋找線索，嘗試找回物主，希望將書包「完壁歸趙」。城管打開書包後，發現內有一本某中學的「快樂寒假合訂本」寒假作業和寒假活動手冊，「都是沒寫過的」。由於書包內還有一張學生基本情況表，上面有學生的名字、身份證、電話等資料，所以城管便致電上面的電話號碼，找到了學生的家長葉女士。

葉女士收到電話後連忙致謝，表示「孩子前一天帶 着 書包出去做作業，回來後說作業做完了，但是書包被偷了」。物主之後到崗亭領回書包，不過表情十分害羞，「領了書包就走了」。

有網民代入學生，想像領回書包時，一定想傷心痛哭。（微博截圖）

葉女士接受訪問時也覺得不好意思，因為孩子曾經解釋「上個廁所回來，書包就不見了」，稱書包是被人偷了。其實葉女士自己都覺得事有蹊蹺，不過既然現在書包已經找回來，就不打算再追問，將會督促孩子做完功課，同時再次感謝城管人員為孩子找回書包。

有網民笑稱，事件是「年度感人新聞」，相信學生應該會「感動落淚」，心想「我好不容易把一個字沒寫的作業扔了，你又給我撿回來」。另外亦有人覺得，中學生這樣年輕就要明白什麼是天意弄人，「生活真殘忍！」

（澎湃新聞）