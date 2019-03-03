日本明和電機曾倒閉　創意兄弟組樂隊製「騎呢樂器」令父祖業重生

左：土佐通道 右：土佐正道（一条）

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土佐信道與明和電機（Masamichi Tosa & Maywa Denki）

明和電機的前身是一家電器公司，由土佐通道和哥哥土佐正道的父親創立，不過在1979年就倒閉了。1993年兄弟二人繼承了“明和電機”這個名字，依然以公司化方式運營，但以一種另類、搞怪的表演風格將它變成一個極具魔性的存在。

明和電機是一個企業，他們生產古靈精怪的玩具和樂器；同時又是一個演出團體，用自己做的玩具和樂器進行表演。所有成員統一着藍色工作制服，日常在藝術創作和演出之外，就是售賣自己發明的這些古怪玩具和樂器了。憑着對機械的熱愛和天馬行空的想像力，明和電機已經有了“築波”、“聲音”、“魚器”、“雪絨花”4個系列100餘件作品。

1969年，土佐通道的父親（中間着白衣者）創立了明和電機公司。（一条）

明和電機公司最盛時期員工超過100人，但因為1979年的石油危機，公司運營逐漸惡化，最後倒閉。但在土佐通道兄弟手上，明和電機以另一種形式重生了。從腦海中的一個靈感，到繪圖、設計、發明、製作、表演，明和電機所有的產品都由土佐通道和團員一起完成，逆天的才藝讓土佐通道擁有設計師、機械工程師、表演藝術家等多重身份，而且他還是個科幻小說家。

土佐通道（圖右）和團員們一起製作機械樂器。（一条）

築波系列（TSUKUBA Series）

築波是日本代表性的科技城市，這個系列也有強烈的科技色彩。土佐通道覺得電子音樂有些無聊，所以開始做實體打擊音樂。築波系列以100伏電流驅動馬達和電磁鐵，敲打實體發出聲音，不過演奏方法也有點愚蠢搞笑。

魚器系列（NAKI Series）

像所有年輕人一樣，土佐通道在22歲的時候，反復思考“自己究竟是甚麼”這個問題。最後他將自己設想成魚，像觀察魚一樣地觀察自己，以此來獲得答案，同時一點一點地把自己所理解的東西置換成以魚為主題的機械。現在魚器系列有26件作品。

聲音機械系列（VOICE MECHANICS Series）

聲音機械系列雖然也是樂器，但它是以人聲為主題的。

雪絨花系列（EDELWEISS Series）

魚器系列和聲音機械系列，都是非常理性的創作，然而在這些系列的製作中，土佐通道感覺到了創作的極限，於是從2000年正式開始了雪絨花系列，主題是討論“女性究竟為何物？”

明和電機「呢騎樂器」笑大人個口！點圖欣賞搞笑發明▼

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