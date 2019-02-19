牆上留有孩子塗鴉　台女退租前特重新上漆　網民讚：高顏值油漆工

對於租回來的房子，很多人都不會太愛惜，即使損壞了也不會維修。不過，一名台女在網上表示，近日退租時，因牆壁有孩子的塗鴉，所以她特地買了油漆，把牆壁重新上漆，但其前夫認為不需要，女子於是上網詢問「是我觀念錯誤嗎？」不少網民都十分欣賞女子負責任的行為，更讚她蹲下髹油時是「高顏值的油漆工」。

樓主貼出自己蹲下髹油的相片，和屋子髹油後的成果。（「爆怨公社」fb圖片）

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該名台女在「爆怨公社」發文，表示與前夫離婚搬離舊家，但牆壁上都是小孩的塗鴉，「只怪自己沒把小孩教好！」她希望將屋子恢復原狀，於是買了油漆，趁休假日或下班時間，花了一個星期將屋子重新油漆才歸還，她也相當滿意自己的成果，不過前夫卻一點也不欣賞，更認為樓這樣做是多餘，「他（前夫）居然不認為要幫房東刷油漆…還說他看到也醉了」。

原來，樓主之前與前夫說好油漆費台幣3000元（約763港元）以及水電費3500元（約890港元）的開支平分一人一半，沒想到前夫其後反悔，還直指樓主「退租還要幫房東刷油漆，這樣我也是醉了」，又嫌三房一廳一車位的7000元（約1780港元）房租「算貴2000元」，樓主只有生氣地回覆「你不負責任，不代表任何人都不負責任。」

對於樓主把牆壁重新上漆，其前夫卻認為不需要，直指「退租還要幫房東刷油漆，這樣我也是醉了」。（「爆怨公社」fb圖片）

樓主於是上網詢問「請問真的沒人搬走前刷好油漆才交屋的嗎？是我觀念錯誤嗎？」還貼出自己蹲下髹油的相片，和屋子髹油後的成果。

不少網民都支持樓主，大讚她「難得一見的好房客」、「是不一定要刷！但是做人做事對得住自己及別人，非常棒」、「覺得負責任的心態很棒，加油」，亦有人讚她髹油的背影很美，「這背影真美」、「高顏值的油漆工」。有網民就認為樓主跟前夫離婚也是好的，「觀念有落差，沒繼續在一起是好事」。