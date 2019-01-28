隱瞞物業曾有租客燒炭死　台男照賣凶宅遭控欺詐　反賠買家32萬

謝姓男子2017年販賣台北市一處房屋，刻意隱瞞房客在屋內燒炭自殺，在買賣契約書上勾選不是凶宅，第一租賃公司用2800萬元台幣（約港幣700萬）購屋後，委託信義房屋轉售，才發現買到凶宅，怒告謝男詐欺。士林地方法院依照詐欺取財罪判處1年徒刑，因已和解，緩刑3年，並賠償第一租賃125萬元台幣（約港幣32萬）。

台灣士林地方法院。 （聯合新聞網提供）

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謝男2016年4月1日帶第一租任公司業務經理看屋，刻意隱瞞凶宅事實，在房屋點交表中勾選非凶宅，20天後雙方完成不動產所有權移轉登記，直到同年8月，第一租賃委託信義房屋轉售，銷售人員才告知是凶宅，第一租賃公司怒提告謝男詐欺。

王姓業務經理和林姓副總證稱，謝男沒有告知房屋是凶宅，檢方傳喚蕭姓前屋主證明，謝男在2012年12月24日購屋時，知道有房客在屋內燒碳自殺。判決書指出，謝男有義務告知不動產是凶宅，卻隱匿影響締約意願與締約價格的重大訊息，導致第一租賃基礎事實認知錯誤，以2千8百萬元台幣（約港幣700萬）購屋。法官審酌，從事運輸工作的謝男，目前月薪3萬元（約港幣7600元）、撫養2子，犯後坦承犯行，並在去年11月20日和第一租賃達成和解，若遵照和解條件，告訴人願意原諒不再追究刑責，依照詐欺取財罪判處有期徒刑1年，緩刑3年，並在今年5月20日前賠償125萬元（約港幣32萬）。全案可上訴。

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