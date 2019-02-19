【熱評】乘客買平機票　無坐全程慘被告　漢莎背後理據勁吸嬲？

文：李聲揚 早排報導過德國漢莎航空（以下簡稱德航）在德國嘅官司（編按：相關新聞連結位於此段結尾），告個客要佢賠錢，絶對奇聞，亦都影響好多人，唔好以為唔關你事。今篇討論下係咩回事，影響有幾深遠，同埋我認為誰是誰非。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

德國漢莎航空日前控告一名乘客，指對方買機票之後未有使用全張機票，回程時在轉機的法蘭克福就已經離開機場，未有繼續前往目的地挪威奧斯陸。（美聯社）

唔想睇晒舊文嘅，畀個懶人包你，出事個客張機票係「挪威奧斯陸—德國法蘭克福—美國西雅圖」嘅來回。畀人告佢，因為佢回程法蘭克福落咗機後，無坐奧斯陸嗰程。

個客九成係德國人，至少係當地居民。其實係想德國美國來回，所以回程喺德國已返埋屋企，由得最後一程作廢。點解咁做？好簡單，因為平過就咁買來回。點解會平啲？可以話係公司嘅漏洞，或者話因為供求，挪威去美國嗰程無乜人坐，所以平賣，有人叻仔鑽到空子。咁最初佢點上機？九成係買張廉航（應該唔係德航），單程德國去挪威上機—留意呢點好重要，下面會再講。

點解我咁清楚？因為，我都試過做類似嘅嘢。唔講邊間公司，廢事畀人追數。

實情好多人都知呢個「漏洞」，甚至用過。上網搵下「台港歐」之類，大量資訊教你點玩，好多旅遊Facebook群組亦有教學。

以下我就用台港倫，台北—香港—倫敦來回為例，等大家親切啲。首先，咁樣買台港倫，有時會平過你就咁買香港倫敦，原因上面講咗。但都仲未夠，你仲要買一程機票（或者坐船，你鍾意啦）去台北。你問點解？唔係香港上機然後回程香港落機就得？梗係唔得。你張機票台北出發，你無上機嘅話，除非公司走漏眼，否則我保證你喺香港唔會上到機，成程都會作廢。但有時計埋你要買張單程台北，都仲係慳到錢。

只要鍵入「台歐港」、「港歐台」、「港歐上」、「港歐廣」等字，即可以在搜尋器中找到大量相關結果。

+ 3 + 2

類似的平機票其實十分常見，不過去程時或需先買一張單程機票，前往出發地點。（GettyImages／視覺中國）

另外，你見原文有提，啲人多數無行李寄艙，因為怕回程件行李直送台北。但以我所知唔係咁，最後嗰程香港台北，可以隔幾日甚至十幾廿日，航空公司亦樂於畀你中途拎件行李，喺倫敦講定就得。至少我試過得。

成件事就係咁，德航唔抵得個客慳咗錢，同時間最後一程吉咗個位，明明可以賣，見財化水，就走去告個客違反合約，要補差價。咁都得？最初在柏林法院敗訴，法院話唔知佢點計出嚟，但德航再上訴，會再審。呢個判決影響會好大。

德航嘅動機相當明顯，拎返啲失去咗嘅收入，防止你哋「濫用」，殺一警百。理據好簡單，條款寫明。咁佢哋大公司咁大嘅律師團隊，當然諗過先會告。事實你睇真啲機票條款，隻字細過芝麻嘅條款的確係有講嘅。真係做「法治精神」塔利班話「尊重合約」，理應告得入，所以我幾奇怪最初會敗訴。

不過記住，法律係死嘅，人係生嘅。你有條款唔係大晒，而家呢個世界有輿論壓力，個個識上Facebook投訴，識去官方專頁炸你版，行家亦樂於抽你水。

漢莎航空控告乘客未有用完全張機票，引起不少人討論。（美聯社）

航空公司定價向來極奇怪（有興趣可以上網搵If Airlines Sold Paint嘅文），同其他行業完全唔同。但今次都真係太過顛覆常識了。因為事件在德國先無乜人關心，換着國泰喺香港整單咁嘅嘢？幾十萬人又出嚟講公關災難又炸爆版喇。而我肯定間間航空公司都等緊呢個判決。

德航咁告個客，係完全打破消費交易嘅慣例，難免畀人覺得違反常識。一般人嘅理解，我消費，唔係買個產品或服務，而係買咗個權—我畀錢買咗飛睇戲，我可以唔入場，老子有錢，吹咩。我叫咗個餐，我照埋單，我可以唔食。你到時入唔到場或食唔晒，無可能叫戲院餐廳回水，同樣地，我買咗飛唔入場睇戲，我食咗兩啖有急事要走，你有無可能另外再罰我？哦，你原本可以賣咗我個位？咁都得？

正如網友評論提到，你去快餐店，有時只係想食漢堡包加汽水，員工都會（主動幫公司倒米？）提你叫個餐仲抵。咁我就叫個餐，然後唔要包薯條，唔通快餐店又幾日後追我差價？我唔食雞，但你叉雞飯特價，平過叉燒飯，咁我叫個叉雞飯唔食啲雞，你又可以迫我食晒佢？條款還條款，道理上似乎幾難講得通。

航空公司定價向來極奇怪（有興趣可以上網搵If Airlines Sold Paint嘅文），同其他行業完全唔同。但今次都真係太過顛覆常識了。因為事件在德國先無乜人關心，換着國泰喺香港整單咁嘅嘢？幾十萬人又出嚟講公關災難又炸爆版喇。而我肯定間間航空公司都等緊呢個判決。

德航咁告個客，係完全打破消費交易嘅慣例，難免畀人覺得違反常識。一般人嘅理解，我消費，唔係買個產品或服務，而係買咗個權—我畀錢買咗飛睇戲，我可以唔入場，老子有錢，吹咩。我叫咗個餐，我照埋單，我可以唔食。你到時入唔到場或食唔晒，無可能叫戲院餐廳回水，同樣地，我買咗飛唔入場睇戲，我食咗兩啖有急事要走，你有無可能另外再罰我？哦，你原本可以賣咗我個位？咁都得？

正如網友評論提到，你去快餐店，有時只係想食漢堡包加汽水，員工都會（主動幫公司倒米？）提你叫個餐仲抵。咁我就叫個餐，然後唔要包薯條，唔通快餐店又幾日後追我差價？我唔食雞，但你叉雞飯特價，平過叉燒飯，咁我叫個叉雞飯唔食啲雞，你又可以迫我食晒佢？條款還條款，道理上似乎幾難講得通。

一般而言，消費者支付全額費用之後，是否使用全部服務或商品都不會再被額外收費，但航空服務卻與大家的認知有所不同。（GettyImages／視覺中國）

更唔好忘記，其實航空公司向來都超賣機位，呢個亦係幾反常識嘅一樣嘢，亦都成日畀人鬧。大家覺得根本你就可以賣走最後嗰程—但戲院總唔可以超賣。航空公司係佔唔到道德高地嘅。

解決方法？我估係無嘅。一係，一早收訂金囉，你最後嗰程有出現我先退返畀你。佢扣起你舊錢先，就易搞好多。但，我估實有對手唔行呢套，用呢個機會搶你生意—就去到第二個方法：我估總有啲公司manage得好啲，大約計到或估到邊啲人最後會唔出現，然後最後嗰程咪超額賣囉－睇死你唔會出現喇。仲有一招，聽聞有航空公司都做緊—就係，罰個賣飛嘅agent，你幫個客咁買我就罰你！一樣係罰錢，但唔搞着啲客，要中間人硬食囉。但如果係官網賣我就唔知點算啦。

仲有一個教訓：其實呢啲漏洞過去幾十年有，點解而家先畀人告？倒唔係德航人窮思舊債，而係因為資訊流通。以前可能得幾個天才知，私下傳畀朋友。而家個個大模斯樣一傳十十傳百，仲開埋專頁呃traffic，咪有人做嘢囉。

所以呢句可能令讀者反感：但有着數，真係未必應該太過廣傳出去。呢啲嘢揚咗，最後大家都無運行。

Facebook：Ivan Li 李聲揚 - 華麗后台



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）