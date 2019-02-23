路邊電單車成雀仔「公廁」　全車滿布雀屎　網民評屎迹亂估好爆笑

若把愛車停泊路邊，車主最怕車子變成鳥兒「公廁」，被大堆雀屎淹沒。最近台灣一名網民在facebook群組發帖，圖文並茂展示一輛電單車慘況，戲稱路邊發現新款迷彩車墊，可見黑色電單車上滿布雀屎，座位更是「重災區」，密度令座位猶如一幅油畫，令樓主失笑問樹上的鳥兒怎麼了。網民看到這幕奇景後，笑言鳥兒應該吃完麻辣鍋，有人估計是集體腸胃炎，帖文更引來其他「苦主」現身，分享愛車不幸「中招」慘況。

有台灣網民在路邊發現一輛滿布雀屎的電單車，笑言座位已成「新款迷彩車墊」。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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早前（18日）一名台灣網民路經台北大安區金山南路，意外發現路旁停了一輛滿布雀屎的黑色電單車，由於整輛電單車也被雀屎淹沒，慘不忍睹程度令網民忍不住拍照並上載至fb群組「爆廢公社」。

相中可見該輛黑色電單車的座位成了「重災區」，一坨又一坨雀屎均勻地灑落座位上，座位彷彿變成鳥兒的畫布，樓主形容為「新款迷彩車墊」。看見密集得如機關槍的「攻擊」，她不禁問道：「我比較好奇樹上的鳥兒怎麼了」。另一輛電單車停泊在旁，卻安然無恙，一點雀屎痕迹也沒有。

帖文引來其他車主現身吐苦水，稱讓樓主看看他們的車子先前被鳥兒蹂躪的慘況。（fb群組「爆廢公社」截圖）

網民看到照片後全都笑噴，爭相估計這波雀屎攻擊為何如此凌厲，最多人猜鳥兒吃壞肚子，集體肚瀉及腸胃炎，亦有人網民笑言牠們吃了麻辣鍋，「前晚集體吃麻辣鍋，又續攤喝酒...早上就這樣啦」，甚至有人笑稱牠們吃到大辣的蟲子，最後集團拉肚子。

另有網民猜測為何隔壁沒事卻獨獨這輛電單車遭殃，有人認為或因該車停泊太久，兼剛好停泊在鳥的廁所上，亦有人認為「鳥也是會認馬桶，很正常」。更有人欣賞座位被「蹂躪」後的另類美感，指小鳥們在玩藝術。對於電單車成了鳥兒們的「公廁」，網民普遍深表同情，「求車主洗車時的心理陰影面積」。

網民瘋狂競猜雀屎猛炸電單車的原因

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雀屎是車主常面對的煩惱，其實雀屎不但影響車子外觀，它本身亦具酸性，對車漆有嚴重腐蝕性，若長時間黏在車身，或會侵蝕車身表面的油漆，所以一發現車身有雀屎，應該盡快清理，時間愈久，雀屎或會變成魂固污迹，屆時更難移除。最簡單的處理方法，建議可將幾張濕紙巾疊着放在雀屎上，利用濕紙巾的酒精軟化雀屎，然後再慢慢抹去。

（綜合）