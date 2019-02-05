【雀都有蝸居】唔止人類要避寒！　日本街頭驚現「麻雀閉路電視」

正當香港已悄悄由冬轉春時，日本天氣仍然寒冷，部分地區更仍下着雪，有日本網民近日於Twitter上載照片，稱於街頭的廢棄閉路電視發現多隻麻雀，相中麻雀一雙一對地窩在閉路電視的鏡頭位置，似在互相取暖，可愛模樣吸引網民瘋傳。

有日本網民上周在Twitter上載數張麻雀窩在閉路電視的相片，吸引網民瘋傳。（Twitter「harinezumikiyo」圖片）

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有日本網民上周五（1日）在Twitter上載數張麻雀窩在閉路電視的相片，稱「這是今天早上的麻雀」。相中可見，數隻胖胖的麻雀一雙一對地窩在街頭上已廢棄閉路電視的鏡頭位置，似乎是在一邊享受陽光，一邊避開寒風，樣子非常「梳乎」。

麻雀照片引起網民聯想，有人笑言牠們就像「新型導彈」及「海軍飛彈」。（Twitter「ponkotu_aniki」圖片）

相中的麻雀不知是否因冬天吃得「肥肥白白」，閉路電視的鏡頭幾乎被擠得沒空位剩下，不過有眼利網民卻看到鏡頭內有少量樹枝及雜物，相信麻雀們早已將鏡頭當作安樂窩。

帖文一出即吸引不少網民轉發，有人一看到相片即直呼「好可愛」；有人則開玩笑稱胖胖的麻雀看起來就像甜品Tiramisu（提拉米蘇），更有人形容麻雀藏於閉路電視鏡頭的畫面就像「新型導彈」及「海軍飛彈」，笑指牠們即將以可愛的樣子「攻佔」社區。

（Twitter「harinezumikiyo」相片）