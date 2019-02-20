【最強暖男】與祖母買彩券　台2孝順乖孫自掏1500港元扮中獎

給錢長輩是表達孝心和敬意的表現，不過一些老人家卻不時推卻，希望年青人把錢留為己用，台灣一對孫子就想出一個方法，以買彩票中獎為由，婉轉地在新年給祖母利市。當時在彩券行打工的網民目擊一切，感動地說「即使阿嬤沒中獎，但有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。

該名女大學生指自己寒假去彩券行打工，遇到一對像大學生的兄弟，扶著白髮蒼蒼又有親切笑容的婆婆來買刮刮樂。（東森新聞圖片）

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該名女大學生在論壇Dcard上以「彩券行無可取代的大獎」為題貼文，她指自己寒假去彩券行打工時，遇到一件讓她印象深刻的事，「那天沒記錯的話應該是初五了，客人也沒除夕時那麼多了，中午時來了一對像大學生兄弟，扶着白髮蒼蒼又有親切笑容的婆婆來買刮刮樂」。

婆婆挑了一張8號的2000元台幣（約509港元）刮刮樂，當兩兄弟準備付錢時，婆婆卻一直不讓他們付錢，之後他們就一起坐在店外面的桌上看着婆婆刮彩票。此外，樓主想「阿嬤年紀大了，應該看不懂有沒有中獎，但祖孫3人有說有笑，對方看起來刮得很開心」。

後來兄弟便拿着刮刮卡，告訴婆婆「妳坐一下，我拿去給小姐兌，看妳有沒有中」。於是兄弟們去到櫃台，其中一人很細聲地向樓主說：「可以幫我看看有沒有中嗎？應該是沒有」。當樓主正想說沒中時，兄弟馬上示意她「噓！謝謝」，接着兄弟在角落位置各自從銀包拿出鈔票，一人3000元台幣（約763港元），並開心地向婆婆說：「阿嬤哩搞厲害，中6000」、「運氣好好」婆婆笑逐顏開地說「真的嗎？」，婆婆還說要給兄弟二人各1000元台幣（約250港元），但他們一直說不要。

事後，這對兄弟又去買刮刮樂，並向樓主表示謝意，說婆婆回去後超開心，「他們說他們長大了要給阿嬤紅包，阿嬤都不收，叫他們存着，所以才想到用這招」。兄弟的孝順舉動令樓主直呼「心暖暖的」，「即使阿嬤沒中獎，但有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。

很多網民看過帖子後，都被兄弟的行為感動，紛紛留言表示「肯定是阿嬤扶養長大的」、「孝順的男生100分」、「暖哭，好窩心」、「整個超有魅力 孝順的人不會壞」，亦有人指要學起來，「學到一招！Respect」。有網民分享自己小時候的故事稱，「阿嬤如果去買彩券中獎的話，就會買一些零食給我們吃，說是把她的運氣跟福氣分給我們，只是可惜的是在我還沒成年阿嬤就過世了」。