無良賊狂餵150根紅蘿蔔噤聲　四歲矮腳馬糖中毒　痛足三周不治

英國約克郡（Yorkshire）一個馬厩上月遭到爆竊，除了損失數百磅的飼料，4歲大的矮腳馬卡馬拉（Kamara）更慘被狂餵150根紅蘿蔔，以免牠發出聲響，結果導致吸收過量糖份不治身亡。

上月18日的晚上，賊人潛入馬厩，為了使卡馬拉保持安靜，一口氣餵了150紅蘿蔔來「賄賂」牠；由於吸收過量糖份，卡馬拉飽受痛苦，經歷了近3周的治療，延至本月10日，主人梅普爾斯（Francesca Maples）不想愛駒繼續受苦，決定中止治療讓牠離去。

從頭到頸都腫起來

案發翌日的上午，梅普爾斯除了發現馬厩不見了數百磅的飼料，站在一旁的卡馬拉已顯得不對勁，「牠平時很活潑，那日卻無精打采。」

梅普爾斯形容卡馬拉從頭到頸都腫了，身邊的紅蘿蔔袋空蕩蕩，賊人將近20千克（約150根）的紅蘿蔔全部餵給了卡馬拉。梅普爾斯稱，因為卡馬拉在身邊有人時很喜歡踏步，「相信（賊人）是想用紅蘿蔔來分散牠的注意力！」

3周治療日服140粒藥片

梅普爾斯立即將卡馬拉送交獸醫檢查，餵食了一些抗生素後，卡馬拉似乎慢慢好轉，獸醫讓牠回到馬厩靜養。豈料那只是噩夢的開始，在隨後的三周內，梅普爾斯要不斷帶情況惡化的卡馬拉前去覆診。

卡馬拉接受了包括打點滴、輸血、服藥（幾乎日服140粒藥片）等治療，惟過量糖份已經嚴重破壞身體機能，腸臟功能無法自行恢復，卡馬拉難再進食或飲水。另外，卡馬拉長期處於腹瀉狀態。2月10日，卡馬拉已經奄奄一息，心疼不已的梅普爾斯決定放手，「我們盡了一切能力去救牠，但再不放手就太殘忍了。」

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「牠的事業才剛起步」

從16個月時收養卡馬拉，3年多的時間裡，這匹矮腳馬和主人相處得很好，梅普爾斯更形容卡馬拉在表演方面很有潛能，無奈「牠的事業才剛起步……」。

梅普爾斯的父親戴倫（Darren Maples）斥責竊賊「完全為了一己私慾，毫無道德廉恥。他們的一時貪婪，讓一個無辜女孩失去了最重要的東西。」

因為沒有監控錄影，以及現場證人，西約克郡警方表示無法立案調查，賊人目前仍然逍遙法外。