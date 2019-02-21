8歲孫開口想學車　湛江爺爺師傅上身教車　終被罰款兼停牌

駕車在道路上自由奔馳，相信大家小時候都想像過。內地網上近日流傳短片，一名小童竟然坐在駕駛席上，聆聽車外的大人指示開車，情況十分危險。警方事後追查到涉事的大人及小孩原來是兩爺孫，爺爺除被罰款外，亦被吊銷駕駛執照。

從短片可見，一名小童坐上了駕駛席，在爺爺的命令下開車。（網上短片截圖）

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小孩駕車的短片於農曆新年期間流傳，事件於廣東湛江發生。廖姓爺爺新年期間開車與8歲孫兒外出，開到半路，孫兒向爺爺表示想學車，所以爺爺便帶孫兒到一片空地，讓他自己駕車。

從短片可見，孫兒坐上私家車駕駛席，副駕駛座上還有一名小孩，車上沒有成人。私家車打開車窗，爺爺負責在車外「聲控」孫兒開車，叫他「停車、停車、停車」、「開始掛檔、起步」，短片中的行車距離約有數十米。孫兒駕駛手法不算正宗，停車時試過不能完全剎停，有時會突然衝前。

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孫兒的開車手法不太正宗，停車時亦未能一次過把車停下，突然衝前了一點。（網上短片截圖）

事件很快在網上引起關注，涉事的爺爺於周二（19日）在車主陪同下到達湛江交警機動巡邏大隊接受調查。爺爺被罰款1500元人民幣（約1750港元），同時吊銷駕駛執照。

不少網民都狠批爺爺做法危險，無為孩子安全着想，畢竟孩子長大後仍有機會學車，「這要是出了事，兩行淚哭你都哭不出來」。不過亦有人覺得小孩在空地駕車，「沒上路，其實也沒什麼」。

（綜合）