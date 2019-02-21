內地熊孩子塞炮仗入私家車引擎蓋燒車　網民：如車上有人等於謀殺

新年期間很多人都會放炮仗，增加節日氣氛，但內地兩名小童於街邊玩炮仗的時候，竟然想到將炮仗放到私家車車頭內，私家車因而起火焚燒。不少網民都直斥事件中的「熊孩子」，認為孩子的家長不可以放任他們，需要好好管教。

內地雲南有兩名熊孩子將炮仗塞到引擎蓋內，結果引起火警。（網上短片截圖）

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事件發生在內地雲南昭通，事情經過被附近的閉路電視鏡頭拍了下來。於2月10日，有兩名小朋友於街上玩耍，當他們經過一部黑色私家車時就蹲了下來，將已經點燃的炮仗塞進車頭引擎蓋內，然後頭也不回立即跑走。

幾分鐘之後，引擎就出現黑煙，再過一會兒就出現火光，火勢亦慢慢變強，其後有行人經過發現有汽車起火，報警求助。車主知道私家車起火後，便趕到現場查看，不過當時火勢已經熄滅，由於車主與小孩住在同一個小區，所以車主便直接過去找小孩的家長商討解決方案，而且很快便已經和解。

車主表示，孩子的家長十分配合，修車花少錢就賠多少錢。（網上短片截圖）

車主接受訪問時表示，他也不知道小孩塞進車內的是什麼東西，「小孩也不懂事，這個也不需要責怪人家，因為人家家長也是很配合」。小孩家長向車主承諾，只需要直接把車拿去修理就可以，「修車花多少就賠多少」。

不少網民都認為事件中的兩個小朋友都是熊孩子，家長應該好好管教他們，「如果車上有人這不就是謀殺？現在的熊孩子真是沒法沒天」，更有人批評世上沒有熊孩子，只有熊家長。不過亦有人笑稱，車主與孩子家長達成的不是和解，而是「錢解」，「這一炸好幾年零花錢沒了吧」。

（綜合）