同機漢下身除剩孖煙通　女子感不安放上網　法航：難指定乘客衣着

乘坐長途飛機，不少人都會想方法令自己的旅程盡量舒適一點。近日一名女子乘坐法國航空時，見到鄰座乘客竟然脫下褲子，只穿「孖煙通」在機艙內走動，形容自己被嚇至花容失色，即使向空中服務員求助，但人員亦只建議她調位，令她感到大為不滿。

湯姆臣（Lizzie Thompson）表示同機有一名男子下半身只穿孖煙通，感到不安，但空中服務員未有要求他穿回褲子。（Lizzie Thompson Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

湯姆臣（Lizzie Thompson）周一（18日）乘坐法國航空班機，由法國巴黎前往美國洛杉磯，全程時間約11.5小時。她在自己的Twitter上提到，機上一名坐在她附近的男子，在飛機起飛之前已經走入機上的洗手間脫褲，下身只剩一條孖煙通，返回自己位置後更將襪子一併脫掉，令她覺得不安。

誇張的情節還沒有完結，因為他之後竟然更叫一名帶了夏威夷小結他（Ukulele，或稱烏克麗麗）的乘客坐在湯姆臣旁邊，一度打算在機上合奏，使她覺得很困擾。有見及此，湯姆臣通知空中服務員表達她的不滿，不過對方只說可以為他安排調位，但由於調位後她將會失去現有的加闊座位，所以向空中服務員反建議可以要求該名男子穿回褲子，但對方未有接納，令她大感不滿。

法航又提到，除非該名乘客的衣着不適當，否則機組人員沒有責任要求乘客有特定衣着。（資料圖片）

湯姆臣說，該名男子在2個小時內飲4個小瓶的紅酒，然後就倒頭大睡，6小時後因為覺得冷，所以便穿上大褸，直至飛機降落之前，男子才在座位旁邊的走廊上穿回褲子。湯姆臣相信該名男子並非美國人或法國人，以諷刺的口吻指「很可惜」聽不到他演奏夏威夷小結他，不過，她都多謝機上空中服務員額外為她提供紅酒，亦不時檢查，確保她沒有問題。

法國航空回覆外國媒體時表示，確認機上曾經發生該件事，抱歉有乘客感到不安，機組人員已經根據規定處理情況。法航又提到，除非該名乘客的衣着不適當，否則機組人員沒有責任要求乘客有特定衣着，而且機組人員的角色是要確保所有乘客的舒適，機組人員當時已經提出可以調到同樣的座位，不過被對方拒絕。

（綜合）