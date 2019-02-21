父坐骨神經痛公院骨科排期3年　女擬借錢睇私家：痛死都未見醫生

淨係見醫生都要等三年，咁等到我爸爸痛死咗都未見到啦！」病痛纏身，確實很影響生活和心情，一名女網民昨日（20日）在facebook發文，指其父患有坐骨神經痛及生骨刺，但預約公立醫生差不多要三年時間，還未計做手術，她不禁抱怨「呢個政府係咪想叫晒我地（哋）啲香港人去大灣區睇醫生？」帖文引起網上關注，不少網民直指公立醫院的骨科「出名排得耐」，亦有人指「港人靠政府真係死得」。 樓主姚小姐接受《香港01》訪問表示，家人現計劃借錢讓爸爸到私家醫院看醫生，「因為實在等太耐，無可能會等」。

女網民昨日（20日）在facebook發文，指其父患有坐骨神經痛及生骨刺，但預約公立醫生都要差不多三年時間。（fb「巴打絲打Facebook Club」截圖）

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網民姚小姐昨日在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發文，指父親患有坐骨神經痛及生骨刺，要每日食用含有嗎啡的止痛藥才可以行路，看過私家醫生後，以轉介信到公立醫院排期接受治療，詎料「淨係預約見醫生都要等差唔多三年」，令她感到非常憤怒，見醫生都要等咁耐，咁做手術咪等到2047年都未做到？淨係見醫生都要等三年，咁等到我爸爸痛死左都未見到啦」。她又感嘆，「香港人淨係見醫生都要等三年，呢個政府係咪想叫晒我地啲香港人去大灣區睇醫生？」

從姚小姐上載的預約信件可見，其父輪候廣華醫院骨科，需要等待至2021年10月才可以覆診，另一信件則寫明，由於現時骨科門診新症輪候時間較長，因而建議其父先於物理治療部接受治療。

近日台灣流傳一張北區醫生專科排期時間表，各檢驗類別至少輪候半年以上，震驚台灣民眾。（資料圖片）

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姚小姐接受《香港01》訪問指，爸爸今年48歲，患有椎間盤突出，坐骨神經痛及骨刺帶來的痛楚嚴重影響工作，「一郁就會痛到標眼水」，因此需要每日早晚兩次食用止痛藥，才能維持正常生活。

她直言，爸爸得悉要輪候3年才可以見醫生時，感到很驚訝及憤怒，「雖知做手術要排好耐，但係無諗過連見醫生都要等3年」，家人現打算借錢讓爸爸看私家醫生，「因為真係實在等太耐，無可能會等」。姚又指出，看私家醫生的費用不菲，每星期需覆診一次，每次診金連藥要1500元，如果做手術甚至高達10萬元。

帖文引起不少網民的共鳴，紛紛留言講述自己輪候公立醫院治療的情況，大多都要輪候逾2年時間，「事實真係咁，痛但對生命無直接感脅，所以有排你排」，亦有人建議樓主轉往其他公院，「廣華出名排好耐」，另有過來人提議可以先試試中醫針灸。不少網民則對本港的醫療系統情況失望，感嘆指「 香港地無錢千祈唔好病，更加唔可以死」、「政府既專科只可醫不痛不癢唔死得人既小病，要醫得快同好，只能畀錢去私家」。