越南22歲貌美女大學生幫媽媽送雞　遭5淫匪騙走禁錮輪姦半裸慘死

越南在農曆年期間發生一宗恐怖姦殺案！當地一名22歲女大學生在過年前，到街巿幫忙媽媽賣雞，被5名男子看中其美貌，設陷阱引她獨自送雞，結果一去不方。媽媽見女兒久去不回，而且無法聯絡，感到事情有異後報警。事發3天後，女生證實伏屍在一間廢屋中，當時戴着電單車頭盔、衣衫不整及下半身裸露，死狀恐怖。警方其後拘捕5名疑犯，相信他們將死者輪姦後再殺害，事件在越南激起民憤，不少網民要求把犯人判處死刑。

慘死女大學生高氏美緣（Cao Thi My Duyen）樣子甜美，原本擁有光明前途，沒料到遭毒手，網民紛紛要求判處犯人死刑。（「Duyên Mỹ」fb圖片）

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死者為22歲女大學生高氏美緣（Cao Thi My Duyen），居於越南奠邊省，其媽媽在街巿賣雞，女生於新年期間生意繁忙期特地去幫忙，談料甜美的樣貌為她招來殺機。在大年三十（2月4日）當天，一名男子向高氏美緣詢問雞隻價錢，以此作借口取得其電話號碼，他之後致電她，聲稱要買10隻雞，並留下送貨地址。女生不虞有詐，向媽媽表示可以獨自駕電單車送貨，以便完成買賣後兩母女早點回家吃飯。

然而，高氏美緣出發2小時後毫無音訊，媽媽打女兒的手機號碼，卻發現已經關上，認為事件不尋常。媽媽找上家人到送貨地址附近搜尋，但卻不見女兒，於是馬上報警。直至3天後，有路人在一間廢屋發現一具戴着電單車頭盔、衣衫不整及下半身裸露的女屍，警方接報到場調查，確認死者是高氏美緣。

越南警方於2月17日拘捕5名疑犯，發現44歲的主謀Bui Van Cong（圖左）在2月1日已鎖定受害人。(網上圖片)

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警方於周日（本月17日）拘捕5名疑犯，調查後發現44歲的Bui Van Cong是主謀，他和另一名35歲疑犯Vương Văn Hùng在2月1日已鎖定對女生圖謀不軌。兩人於案發當天相約女生到送貨地點後，先搶走她身上財物，再將她輪姦，繼而將她綁起移送到另外3名疑犯的所在地，繼續將她禁錮輪姦，最終更將她殺害。

事件受越南當地受到廣泛關注，奠邊省警察局長親自交代案件，並希望5名疑犯都會為所犯罪行付出代價。網民紛紛激烈唾罵疑犯，認為死者原本擁有光明未來，「全毀在毫無人性的惡人手上」，有不少人指如5人均罪成，希望法官可以將他們判死刑。

（綜合）