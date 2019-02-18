福建男救鄰居避強姦　反被告踢傷施暴者　崩潰吶喊：救人卻害家人

路見不平，拔刀相助原是美德，不過內地一名男子拯救險被強姦的女子後，竟反被警方拘留14天，指他傷害他人身體。男子事後找律師，被告之如被裁定傷害他人，或需賠償多達60萬人民幣（約70萬港元）及監禁4年。事件引起網民憤怒，質疑再無人敢見義勇為，亦不忿涉嫌強姦的人卻逍遙法外。

趙先生聽到鄰居求救之後，便挺身而出將她救出，不過卻使自己惹上了官非。（網上短片截圖）

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挺身而出的趙先生來自福建福州，他去年12月26日晚上聽到樓下鄰居求救，於是下樓查看。趙先生循求救聲音找到事發單位，發現一名女子被一名男子用左手扼頸壓在牆上，右手則握成拳不斷毆打女子，他指女子當時已面部經發紫，看起來快要斷氣，即衝前救人。施暴男打了趙先生兩拳，其中一拳打在右頸，另一拳則打在右胸，最終趙先生將對方絆倒在地，他一度想上前繼續打人，惟被女子制止，

女子因想回老家暫住，又不想影響案件調查，所以拍下短片，講述當晚發生的事。女子稱當時被一名男子尾隨回家，雖然她成功把門鎖住，男子未有跟到屋內，但對方不斷腳踢大門，至門鎖被踢壞後再踢開大門強行入屋。男子入屋表示要留下來過夜，但被女子拒絕及推出門外。

趙先生住在事發單位的上一層，聽到求救聲便立即下樓救人。（網上短片截圖）

爭執期間，與女子同住的朋友趁機跑出屋外報警，男子便用櫈將女子打暈，試圖脫去其衣服。就在此時，趙先生走進屋內，將男子扯開救出女子，當時女子還不知道救她的是趙先生。及後警方到場跟進案件，女子在片段中感謝趙先生救她一命，稱「如果沒有你老公幫助，我不知道後果會怎麼樣」。

不過數天後，趙先生卻收到警方的拘捕令，指他涉嫌故意傷害，將他拘捕，原來意圖強姦女子的施暴男反告趙先生，稱被其踢傷，救人者趙先生因而被拘留兩周後才獲釋。

趙先生其後尋求律師協助，律師分析事件可能有兩個結果，如果法院判定事件為見義勇為，當然不會有後果，但如果被判定為故意傷害，則可能要向對方賠償20至60萬人民幣及監禁4年。

趙先生感到難以接受，稱「我出於在救人為什麼還這樣對我，對我來講我是見義勇為」。趙先生的妻子分娩在即，另有一名手抱大的子女，這亦令他感到更加擔心，「救了人卻害了家人」，感到十分崩潰。女子知道趙先生因為救她反出事後，同樣覺得不合理，「我沒有想到壞人逍遙法外，做了好人好事的人卻被關進去」。

雖然丈夫被告傷人，但趙太仍然認同他見義勇為的精神。（網上短片截圖）

內地媒體聯絡上反告趙先生的李男，他在電話上聲稱被趙先生踢了一腳，「我現在已經傷好了，治療花了5萬多」，但否認女子所說的事，指自己沒有做過，更叫記者晚一點再打過來，「在打麻將聽不見」。

有內地律師建議，市民見義勇為時，現場場面可能難以控制，但亦要留意制止罪行的力度，「這個度把握的點應該說制止即可」，不應造成更嚴重的傷害，否則可能變成防衛過度。」

事件在網上引起熱烈討論，有網民質疑事件一旦成為案例，「以後誰還會見義防為？」不少人亦回應指現今社會冷漠，見到不平事也不敢出手幫忙，「熱心有罪冷漠無罪，不好意思，我會選擇冷漠」。另亦有人指出，李男受了傷還可以打牌，加上事件明顯是意圖強姦，質疑公安的不作為，「在把見義勇為的人抓進去之前，怎麼不把企圖施暴者抓起來？」

（綜合）