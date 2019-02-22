【理想與現實】霸氣台女網購仙氣衫似追數　聽網民意見後更絕望

網購很方便，惟拿到實物卻常令買家失望，總覺與想像中差太遠。有台女網購一件新衣服，看着賣方模特兒穿得青春洋溢，沒料新衣到手後一穿上，卻發現與想像中完全不同，遂把網拍模特兒及自拍照上傳到網上，問網民為何「我穿起來卻好像是流氓要去討債的？」不少網民熱心提意見，教她脫下外套再微笑，她照做再拍照，沒料結果令她更傷心，網民卻笑爆嘴。

有台女對網購新衣大惑不解，不明同一件衣服，為何穿起與模特兒差這麼遠，遂上網向網民求教。（fb網頁截圖）

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冬天即將過去，不少女士們都忙於買春裝，有台灣女子看到網店模特兒穿起飄逸白色印花上衣十分仙氣，即時決定買回家，千等萬等終於收到貨，沒料一穿上身卻發現出事。

「為什麼同樣一件花襯衫，麻豆(Model)穿起來就是年輕時尚，我穿起來卻好像是流氓要去討債的？」台女深感失望，把模特兒網照及自己的自拍照上載作對比，慨嘆「總歸就是臉跟身材決定一切」，還笑稱自己要出門收保護費。

台女聽從網民意見，把外套脫了扣上鈕扣再對鏡頭微笑，沒料網民仍覺得她太霸氣，高叫她大家姐。(台金上載自拍照)

不少網民即時熱心提供意見，有的人建議她把扣子扣起來，有的人認為是她的黑外套出事，建議她脫下來或可洗走一點江湖味，有網民覺得是她的表情出事，認為面無表情予人兇惡之感，「妳要微笑，要不然很像人家欠妳會錢」。

網購慘痛教訓大集合

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台女聽從網民們的意見後，再次上載更新版自拍照，再問「有比較好嗎？」沒料眾人反應令她更失望，有的人加上笑臉公仔留言稱「不好意思，還是討債的」，有的人直接叫她「大家姐」，有網民稱感覺她的手下要衝了，還有人模擬債仔對白，「你要多少我都湊給你，千萬不要生氣了……」她也只能無奈回應「已哭」，戲言未收到保護費也沒錢去整容。

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