【WhatsApp小秘技】傳原相不被壓縮方法　 Android、iPhone都做到

朋友聚會後當然要合照一番，若透過WhatsApp傳相片給朋友時，程式卻會把照片壓縮，影響照片的質素。其實只要學識一個秘技，WhatsApp都可以傳送原相，只要在傳送時不要按「照片和影片」，改為按「文件」，要傳送的相片或影片就會以原檔的方法傳給對方，大小也不會壓縮，唯一不便就是不會有預覽顯示。

WhatsApp 傳相片或影片時，會先自行進行壓縮，例如一張5.2MB的相，會被壓縮至9.2KB。要在WhatsApp傳送原相，Android版本和iPhone版本則略有不同。

Android /網頁版傳原相方法：

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Android /網頁版

在WhatsApp對話頁面輸入訊息的位置，按旁邊的「萬字夾」圖示，在彈出選單中不要按「相機」或「圖片庫」，改按「文件」，再從中選擇要傳送的相片或影片，即可原相傳送，不過用這種方法就不能預覽傳送的影像。

iPhone傳原相方法：

iPhone

至於iPhone方面，透過WhatsApp傳送不經壓縮的相片和影片，和Android的方法差不多，只要對話頁面輸入訊息的位置按「+」號，彈出選單後按「文件」。由於 iOS權限問題，用家按文件之後，不會直接顯示iPhone相簿內的檔案，而需經雲端Apps，例如 iCloud、Google Drive 等選擇要傳送的相片或影片，因此用家要先將相片或影片同步至雲端，才可在「文件」中看到有關相片再原檔傳送。