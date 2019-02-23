《國家地理》攝影獎冠軍「馬路旁泳池」驚豔網民　究竟有幾特別？

在寸金尺土的香港，密密麻麻的城市建築或令人窒息，若能從隙縫中覓得空間換角度欣賞城市景觀，不時會發現驚喜。「2018年國家地理會德豐香港攝影大賽」近日公布最新得獎名單，其中「城市組」第一名攝影師施泓作品《簡單的周末》，以航拍手法拍攝馬路邊的泳池，奔馳的汽車與悠閒的泳客形成有趣對比，極具香港特色。不少人對這個中西區泳池非常好奇，指那處背高樓面大海，景觀相當吸引，原來這片城中「綠洲」正是前年才全面落成的堅尼地城游泳池。

攝影師施泓作品《簡單的周末》，以航拍手法拍攝馬路邊的泳池，奔馳的汽車與悠閒的泳客形成有趣的對比。（《國家地理》提供圖片）

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泳池位於堅尼地城西祥街北，屬康文署轄下的公眾泳池。翻查資料顯示，泳池其實是西港島線堅尼地城站的規劃之一，由於港鐵站原先選址在科士街遊樂場，惟上址保留了具120年歷史的榕樹石牆，為減低工程對樹牆的破壞，因而把港鐵站位置東移往士美非路，而該處的舊堅尼地城泳池需要拆卸重置。新泳池前身是一個露天停車場，坐擁無遮擋海景，該處土地則在90年代被收回後，一直處於廢棄狀態。

堅尼地城游泳池外判予知名的英國設計公司Farrells設計，由於地型呈窄長三角形，設計上有難度，最終設計成像一艘尖頭太空船坐落在維多利港旁。此設計亦為Farrells贏得2016年英國土木工程學會新工程合同（NEC）授予的大型項目獎項。

由於地型呈窄長三角形，設計上有難度，泳池最終像一艘「尖頭太空船」坐落在維多利港旁。（Farrells網頁圖片）

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「2018年國家地理會德豐香港攝影大賽」得獎作品：

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泳池分兩期建造，一期於2011年5月向公眾開放，包括一個50米室外游泳池和一個較小型的嬉水池，兩處均能欣賞到維多利亞港和卑路乍灣公園的景色。至於第二期則在西港島線於2014年全面通車後才施工，直至2016年竣工並於2017年2月正式開放，設有兩座室內泳池、一個按摩池及一個室外花園。

不過想約三五知己在熙來攘往的馬路旁暢泳，或面向維港來一個日光浴，就要等到夏季的來臨，因目前只開放室內部分，戶外泳池則正在維修，直至4月16日才再次開放。