山東童遺失背包　內有逾5000元財物　母：財物事小，作業事大！

所謂「錢財身外物」，不見了可以再買過，但如果功課簿不見了，想買過都不容易。內地一名學生跟家人去旅行後回程時，不小心在高鐵站遺失了背包，警方協助找回之後，學生的媽媽點算背包內的東西，確認價值數千元的貴重物品都沒有丟失，不過她說這些丟了也無所謂，最重要的還是作業。

山東一名小童於乘高鐵到海口轉乘飛機回山東之前，遺失了自己的背包，內有約5000元財物及寒假作業，使其母親十分着急。（網上短片截圖）

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孔女士一家人於上周三（20日）準備由三亞高鐵站出發到海口，然後乘飛機回老家山東。不過就在準備上車時，兒子的一個黑色背包卻不見了，裡面有一部iPad、一個Beats耳機及寒假作業。由於下周一就要開學交功課，孔女士十分着急。

她向高鐵站內的警察請求協助，警察翻查閉路電視片段，大約10分鐘之後，警方就在候車室找回孔女士兒子的背包。孔女士即場點算背包內的東西，沒有物品丟失。孔女士事後接受訪問時提到，「包裏的東西倒無所謂，算起來也就是五、六千塊錢」，「孩子的作業很重要，其他的都不重要」，她十分感謝警察幫他們找回東西。

事件引來網民熱烈討論，有人表示，這回男童的背包是「白丟了」。（微博截圖）

不少網民代入事件中的小孩，笑稱「這樣都能找回來，白丟了」、「老子好不容易整丟了，你給我又找回來了」，亦有不少人估計，書包內的作業可能還沒有完成，「本來以為丟了，找老師應付一下有個藉口就算了，結果警察叔叔給找着了」。

（綜合）