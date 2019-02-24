突把陌生婆婆刺至腸外露　行兇台女稱「不記得」　後指擦撞後爭執

台灣林姓女子21號晚涉嫌持刀刺傷素不相識、出門買便當的婦人腹部，造成腸子外露，行凶後逃逸，婦人經送醫急救脫險。林女前日被捕時精神狀態不佳，供稱與婦人擦撞、拉扯，才以防身用的水果刀劃傷對方。

林女前日被捕時精神狀態不佳，供稱與婦人擦撞、拉扯，才以防身用的水果刀劃傷對方。（Gettyimages／視覺中國）

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台南地檢署檢察官訊後，認定她有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等羈押原因，但依法先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，因醫師認定不必住院，向法院聲請羈押。

台南市仁德區本月十六日發生八旬老婦遭精神異常男子痛毆重傷，南區21號晚再發生精神狀況不佳女子持刀刺傷婦人似案件，民眾心慌。南區大忠里長許智雄說，每次發生類似案件，基層總反映公權力應介入，將精神異常者強制就醫，但都不了了之，居民憂心不定時炸彈不知何時會再引爆。

台南市衛生局心理健康科長吳桂琳表示，依照台灣精神衛生法，病患若有自傷或傷人情況須啟動強制就醫；若未出現以上兩者狀況，但旁人擔心出狀況，通常會請家人或病患較信任的人勸導就醫。

警方直言，精神疾病患者強制就醫得達到自傷、傷人程度，且須當事人或監護人同意，當事人會同意嗎？在美國強制送醫患者，沒有醫師首肯不可能出院。反觀台灣，患者想出院，院方攔得住嗎？

婦人說，看到凶嫌持刀在面前揮舞，內心很害怕，舉起雙手保護自己而受傷。（Gettyimages／視覺中國）

警方調查，林女（三十歲）有毒品前科，因男友入監服刑分手，感情受創，長期失眠，仰賴安眠藥入睡，精神狀態不佳。21號晚她將摩托車停在距案發地一點五公里外巷弄，刀子放在白色手提袋內，戴口罩步行至案發地。

林女供稱，她與六十八歲婦人擦撞後，手提袋內防身用水果刀掉落，撿起後與對方拉扯，才劃傷對方。婦人說，看到凶嫌持刀在面前揮舞，內心很害怕，舉起雙手保護自己而受傷。

目擊的何姓男子說，他剛停好車，發現行人道有兩名女子拉扯，聽到被害人大聲呼救，上前大聲斥喝，行凶女子才跑走。他發現婦人全身是血，腸子外露，趕緊打電話報警。

林女逃離現場後，繞了三、四公里才返回騎車。警方22號上午九點到東區林女與親人租屋處將她逮捕，在房內查扣長十五公分的凶刀。林女被捕時，先稱記不起來發生什麼事，後來才說與婦人擦撞，持刀傷人。

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