你阿媽未上車呀！　台女帶母睇醫生　開車返家始知失憶母走失

台灣嘉義縣劉姓婦人日前開車載80多歲媽媽到嘉義市的醫院看病，返家途中路過民雄鄉買便當，開回大林鎮住家後，赫然發現母親沒有在車上，焦急的以為她買便當時，母親亦下車離去而失蹤。由於劉母有失憶症，劉婦很擔心的報警求助。

80多歲的媽媽很高興感謝警方積極協尋，讓她能回到家。（聯合新聞網）

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民雄警分局豐收派出所長吳振吉通報緊急協尋，並依劉女士描述的報案情況，立即調閱劉女買便當附近的各路口監視器，深怕劉母一旦走失，尋人困難。

不過警方從監視器都未發現劉母的身影，研判劉母當時就未在車上，可能在其他地方走失，隨即連繫劉婦，再度詳細敘述當天從開車載母親出發到醫院、買便當、返家等所過路線與情景，經警方分析與提醒，劉婦才回想起其母親可能還在醫院。

劉婦提到自己忙於領藥而且當時精神狀況不佳，無法確認離開院時，母親有沒有上車。派出所長吳振吉及警員徐浩庭即想到，劉母可能還在醫院。警方隨即會同劉婦前往醫院一帶尋找，經過一番工夫終於在門診大樓旁發現走失的劉母。

劉女很擔心80多歲年邁母親迷失無法回家，一直感謝警方積極協尋。民雄警方呼籲民眾對家中智能障礙親屬及失智老人，在其身上配戴足以辨識身分的飾物，走失時比較容易被找到。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】