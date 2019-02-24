私家車停應急車道礙救援　孝女叩頭哭求讓路　退休幹部老父失救亡

救人一命，一秒都不能拖！不過安徽日前發生悲劇，一名退休老幹部遭電單車撞到重傷，需由救護車緊急送院，但高速公路上竟有私家車堵在應急車道上，即使救護車鳴笛表明載同傷者需要盡快前往醫院，但私家車都無動於衷，老幹部的女兒焦急起來，更衝到私家車旁跪地叩頭，哭求私家車讓路，聞者傷心聽者流淚，最終救護車在20多分鐘後才能離開塞車路段，但老幹部錯過黃金救援時間，最終不治。

有3輛私家車堵塞在應急車道，不肯讓路給救護車。（梨視頻片段截圖）

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捱撞62歲老翁姓許，是安徽六安市一名鄉鎮退休幹部，女兒、女婿等親友都住在附近，而撞他的電單車司機都認識許翁，則住在案發現場附近。

根據閉路電視片段紀錄，本月15日傍晚6時38分，許翁沿六安市曹廟鎮舞陽街道至曹廟街道的縣道行走時，突被電單車從背後撞上，他倒地時後腦着地，肇事電單車立即逃去，而事後亦有3輛車經過案發現場，更有司機曾下車查看許翁狀態，但疑因為不認識他，所以無人即時報警救助，直至有人報警求助、許翁的女兒及女婿接到消息到場時，已是晚上7時20分。

駕駛救護車的救護員陳先生隨後趕到現場，懷疑許翁顱腦出血，於是立即載同傷者及其親友經滬陝高速公路前往市區醫院，惟當時正值行車高峰時段，公路都被塞得水洩不通，陳指「以前走這條路，送病人正常只需50分鐘，但當天走了1.5小時​​，僅在高速路上就堵了約40分鐘」。

一名老翁因車禍重傷，女兒衝到私家車旁跪地叩頭，哭求私家車讓出應急車道給救護車，但老翁最終也錯過了黃金救援時間，不幸身亡。（梨視頻片段截圖）

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原來當時高速公路上的應急車道被3輛私家車佔用，救護車即使鳴笛，私家車仍無動於衷，許翁女兒情急之下不禁衝下車，走到私家車旁跪下，不停叩頭，苦苦哭求私家車讓出通道，哭聲極為慘烈，感動不少救護人員，最終要由交警、路政和公路管理中心三方協調下，路段才疏通，救護車花了約23分鐘才駛離塞爆路段。

禍不單行，救護車在進城後再度塞了一段時間，許翁最終被送到六安市人民醫院，惟他的心跳幾乎已停，搶救無效去世，後來法醫證實死者死於「閉合性顱腦損傷」。

4日後，警方拘捕肇事電單車司機，發現他在事發後將電單車重新組裝，試圖逃避追捕，但在警方反覆盤問下才承認犯案。警方亦另外追查到該3名當日佔用應急車道行駛的私家機司機，傳召他們接受相關治安部門調查，經查後若觸犯相關法規，將移交司法部門處理。

許翁女兒跪地求讓路的片段於網上被瘋傳，起初誤傳救護車上的傷者是一名孩子，不少網民看到均感到非常憤怒，「佔用應急車道的司機都應付出代價」、「視而不見及自私堵路的司機都是兇手」，認為當地政府認加重刑罰。

（梨視頻片段、安徽網）