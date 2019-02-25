舌頭長瘡不癒誤當普通口腔炎　日女星患4期舌癌　割六成舌頭保命

與中森明菜及小泉今日子等同期出道，於80年代日本紅極一時的女星堀智榮美近日因確診罹患口腔癌，上周五需開刀切除六成的舌頭保命，昔日的歌聲恐成絕唱，幸好最後手術成功。現年52歲的堀智榮美去年夏天發現舌頭底部長出痱滋，她本來以為是服食風濕藥的副作用，但膿瘡多個月來都未能痊癒，而且舌頭愈來愈痛，最後經醫生診斷患上舌癌，而且已是第4期，癌細胞更擴散至淋巴。 有醫生指，口腔癌一般在早期是難以察覺，但若然口內的潰瘍或膿瘡過了大約兩星期都沒有好轉，就應該求診作更詳細檢查。

與中森明菜及小泉今日子等同期出道，於80年代日本紅極一時的女星堀智榮美近日因確診罹患口腔癌，上周五需開刀切除六成的舌頭保命，幸好最後手術成功。（堀智榮美Blog圖片）

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堀智榮美上周五22日進行手術，其間切除了60%的舌頭，以及將已擴散至左邊淋巴的癌細胞切除。丈夫於當晚透過智榮美的部落格代為發文，指手術成功，一共耗時11小時，醫生亦在智榮美的大腿取得組織，為她進行舌頭重建，而手術結束後，智榮美已被轉至深切治療病房觀察。

現年52歲的堀智榮美在手術前，出演中居正廣的節目「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」，並透露自己的發病過程，她指自己去年夏天發現舌頭底部長出痱滋，由於她有長期服食風濕藥，故一直以為是藥物造成的副作用，只好多吃維他命和擦消炎藥。惟傷口一直沒有痊癒，而且舌頭左邊愈長愈多瘡，甚至出現硬塊，令說話、吃飯都會痛，她曾到牙醫及診所求診，但當時牙醫亦認為是藥物副作用，而另外醫生亦着她暫時停止服食風濕藥，惟情況一直未有好轉。

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直到今年年初，她發現舌頭腫脹得特別厲害，而且半夜更會痛醒，上網一查發現症狀與舌癌患者相同，最後求診才證實為癌症，而癌細胞在短短半年內已擴散至頸部淋巴。她最初指自己自出道後經歷過不少風浪，故得到噩耗後一滴淚也沒有流過，心情亦相當平靜，本來更不打算做手術，但在跟子女說明病情後，16歲的幼女卻忍不住哭起來，直言覺得媽媽「太可憐」，她才醒悟要為孩子活下去。

據當地媒體報道，堀智榮美於手術後由於要防止因誤嚥阻塞氣管，故要在喉嚨開一個小洞放置管道，令她暫時無法出聲。不過只要她努力做康復訓練，醫生指相信她日後仍能回歸舞台，再開金口唱歌。

堀智榮美於手術後由於要防止因誤嚥阻塞氣管，故要在喉嚨開一個小洞放置管道，令她暫時無法出聲。（中居正広の金曜日のスマイルたちへ影片截圖）

有當地口腔外科醫生指，口腔癌一般在早期是難以察覺，常被當成普通口腔衛生出問題或生痱滋，但若然口內的潰瘍或膿瘡過了大約2星期都沒有好轉，就應該求診作更詳細檢查。

另外，長期吸煙喝酒、口腔衛生不佳、有蛀牙、或戴不當的假牙、營養不良等都可能造成口腔癌，而且男性比女性更易發病。如果要自行檢查，可以留意口腔內的痱滋或潰瘍，是否長期不癒，由於癌細胞生長迅速，故潰瘍底部會出現硬塊，而舌頭出現白色或粉紅色的斑塊，感到痛楚令說話及吞嚥困難，就應該要立即求醫。

（綜合）