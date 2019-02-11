美國患癌6歲女童圓夢　破例宣誓做警察　承諾奮戰體內「壞份子」

讓人生無憾，是許多病人的願望。美國一名患癌的6歲女孩日前在家人與警員陪同下，宣誓成為當地的終身榮譽警察，令她夢想成真。雖然其病情令醫生束手無策，惟警長勉勵她要繼續以笑容勇敢地對抗體內的「壞份子」（the bad guys），溫馨情景令人動容。

美國6歲阿里亞絲（Abigail Arias）患有腎母細胞瘤（Wilms' tumor），目前化療與治療均告失敗，醫生建議她好好享受餘生，沒想到當地警長加里維助她實現當警察的願望。（facebook「Freeport Police Department」圖片）

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來自美國佛羅里達州自由港市（Freeport）的阿里亞絲（Abigail Arias）現年6歲，患有腎母細胞瘤（Wilms' tumor）。阿里亞絲的母親指出，化療和電療均告失敗，他們已把女兒的生命交託上帝，並祈求奇蹟發生，全家感到非常傷心，哭了幾個星期，而醫生亦建議阿里亞絲好好享受餘生。

阿里亞絲於去年聖誕節參加當地警局的「Pancakes with Santa」（班㦸與聖誕老人）活動，認識了當地警長加里維（Raymond Garivey Jr.），並向他表達將來想當警察的願望。加里維得知她的經歷後，決定實現其夢想。

警長加里維為專為阿里亞絲特別訂造一套警察制服及相關裝備，阿里亞絲在上周四（7日）於警局內由家人和警察陪同下宣誓就職，破例成為「終身榮譽警察」，更獲贈寫上警員編號758的大蛋糕和一枝假槍，令她笑逐顏開。

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阿里亞絲（Abigail Arias）獲破例成為當地「終身榮譽警察」。（facebook「Freeport Police Department」圖片）

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她在上周四（7日）宣誓成為警察。（facebook「Freeport Police Department」圖片）

從片中可見，加里維帶領阿里亞絲逐句宣讀誓詞，警長加維更在誓詞中加入打氣訊息：「我承諾會對抗『壞人』，直到癌症康復」，完畢後更互相擁抱，現場的人亦拍掌鼓勵，場面感人。

（CNN）